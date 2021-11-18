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Обязательно брось курить 18 ноября: повод отличный - Международный день отказа от курения

1:15:4611/18/2021
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Международный день отказа от курения празднуется на третий четверг ноября.

Международный день отказа от курения

Откажись от сигареты,
Ведь давно не в моде это.
В моде свежесть, спорт, здоровье.
Относись к себе с любовью!

Будут светлыми желанья,
Будет легким пусть дыханье,
Бодрость духа, вдохновенье
В День отказа от куренья!

Международный день отказа от курения

«Нет» — сказал ты сигарете:
Перестал вредить планете,
Свежий воздух — красота,
В лёгких стала чистота.

Научи теперь другого,
Как держать простое слово,
От привычки отказаться
И дурным не показаться!

Расскажи теперь ты детям
Про все гадости, про эти,
Расскажи про страшный вред
Про опасность сигарет!

Всех сегодня поздравляю
Не калечить я желаю,
Ни природу, ни себя,
Брось курить ты навсегда!

Международный день отказа от курения

Сигарету брось немедля,
Позабудь про свой табак,
Пусть сегодня будет первый
Твой здоровый день, вот так.

Пусть не валит дым клубами,
Кашель злой не смеет бить,
Улыбнись-ка лучше с нами
И бросай скорей курить!

Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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