Умные поздравительные открытки и заумные стихи для всех философов во Всемирный день философии 18 ноября

Философии всемирный
День мы отмечаем.
И лавровыми венками
Всех мы увенчаем.
Ведь философ в каждом жив
И дает советы.
В жизни как найти благие,
Добрые ответы.
С философией в душе
Я вам жить желаю.
С днем умов великих всех
Я вас поздравляю.
***
Философии всемирный
День сегодня славный.
Без нее наш жизни путь
Был совсем бездарный.
Вам желаю философски
На судьбу свою смотреть.
В мыслях важных и великих
До больших высот взлететь.
Если нужно — выпить рюмку,
Чтоб открылся третий глаз.
И тогда Сократ великий
Станет вам, как родной брат.
Философские учения
Не любому по плечу.
Ну, а ты в них просто гуру, —
Смело заявить хочу.
Поздравляю в праздник твой
И желаю счастья,
Взгляд на вещи философский
Отведет ненастья.
***
Философствовать сегодня
Можно вдоволь, от души.
Мысли будут пусть высоки,
Правильны и хороши.
Не ругать желаю я
Непростую долю.
Чтобы было легче жить —
Философствуй вволю.
Стихи: Поздравок
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