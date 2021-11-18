Можно ли 19 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского?

Святой Исповедник Павел был родом из Салоник, но, волею судьбы он стал Константинопольским Патриархом. Взяв на себя эту должность после смерти святого Александра. Хотя точная дата, когда это произошло – неизвестна, многие полагают, что он был назначен патриархом около 337 года нашей эры.
Это произошло в период, когда в Константинопольской церкви были проблемы с еретическим учением ариан, которое представляет собой систему верований, возникшую у священника из Александрии по имени Арий. Ариане отклонились от христианства, потому что верили, что Иисус, Сын Божий, был сотворен Отцом. Такое мышление противоречит православным христианским представлениям о Триедином Боге.
Однако Павел хотел рассказать всем о том, что арианство было ересью, и из-за этого ариане хотели выгнать его с поста. Что им и удалось сделать. Император Констанций провел совет, изгнав Павла и избрав вместо него Евсевия Никомидийского. Евсевий также сослал в Рим других православных епископов. После смерти Евсевия Павел вернулся в Константинополь. Хотя народ тепло приветствовал его, император Констанций снова сослал его в Рим. Западный император Констанс вернул Павла в Константинополь с угрожающим письмом своему восточному соправителю, в результате чего Павел был восстановлен в должности архиепископа.
После того, как Констанс был убит во время дворцового переворота, Павла снова сослали, но теперь в Кукус в Армении. Там, совершая Божественную литургию, ариане набросились на него и задушили его своим омофором.
19 ноября, по церковному календарю, отмечается память святого Павла. В этот день, по традиции, не запрещено работать. Однако священнослужители говорят, что следует помолиться святому, после чего заниматься мирскими делами.