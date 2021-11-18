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Можно ли 19 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского?

3:00:3511/18/2021,София Мальцева
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Однако священнослужители говорят, что следует помолиться святому, после чего заниматься мирскими делами.

Cвященнослужители говорят, что следует помолиться святому, после чего заниматься мирскими делами. Фото: Pixabay.com

Святой Исповедник Павел был родом из Салоник, но, волею судьбы он стал Константинопольским Патриархом. Взяв на себя эту должность после смерти святого Александра. Хотя точная дата, когда это произошло – неизвестна, многие полагают, что он был назначен патриархом около 337 года нашей эры.

Это произошло в период, когда в Константинопольской церкви были проблемы с еретическим учением ариан, которое представляет собой систему верований, возникшую у священника из Александрии по имени Арий. Ариане отклонились от христианства, потому что верили, что Иисус, Сын Божий, был сотворен Отцом. Такое мышление противоречит православным христианским представлениям о Триедином Боге.

Однако Павел хотел рассказать всем о том, что арианство было ересью, и из-за этого ариане хотели выгнать его с поста. Что им и удалось сделать. Император Констанций провел совет, изгнав Павла и избрав вместо него Евсевия Никомидийского. Евсевий также сослал в Рим других православных епископов. После смерти Евсевия Павел вернулся в Константинополь. Хотя народ тепло приветствовал его, император Констанций снова сослал его в Рим. Западный император Констанс вернул Павла в Константинополь с угрожающим письмом своему восточному соправителю, в результате чего Павел был восстановлен в должности архиепископа.

После того, как Констанс был убит во время дворцового переворота, Павла снова сослали, но теперь в Кукус в Армении. Там, совершая Божественную литургию, ариане набросились на него и задушили его своим омофором.

19 ноября, по церковному календарю, отмечается память святого Павла. В этот день, по традиции, не запрещено работать. Однако священнослужители говорят, что следует помолиться святому, после чего заниматься мирскими делами.

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традицииисторияпраздникизапретыдень святого Павла
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