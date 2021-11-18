Что обязательно нужно сделать любителям подледной рыбалки 19 ноября?

Завтра, 19 ноября, состоится церковный праздник в честь Павла Ледостава. В этот день Русская православная церковь традиционно молится святому епископу Павлу, жившему в Малой Азии.
Этот праздник называется Ледоставом не просто так. Именно в этот день, согласно преданиям, начинается сковываться лед. Именно поэтому наши предки готовили 19 ноября все снасти для зимней рыбалки, теплую одежду и снаряжение для ночлега, если такой предполагается. Но для удачной рыбалки не хватает одной только подготовки. Для нее требуется задобрить высшие силы, а именно — водяного. Только так можно добиться хорошего улова во время зимней рыбалки.
Как задобрить водяного?
Считается, что для этого понадобится заранее приготовить вкусное блюдо. Часть от вкусностей необходимо бросить в воду. Таким несложным ритуалом можно привлечь удачу на рыбалке. Но и это еще не все. Если вам жалко выбрасывать еду, можно бросить прямо в воду монетки. Этот вариант также считается эффективным. При этом стоит помнить, что 19 ноября категорически запрещено возвращаться домой без улова. Такой запрет связан с нехорошей приметой. Если мужчина не словит хотя бы одну рыбу, он принесет домой голод и приближающуюся беду. Именно поэтому так важно хорошо подготовиться к рыбалке и задобрить водяного.
Отметим, что удачная рыбалка принесет домой не только улов, но и благополучие. Считается, что целый год домашний очаг не будет обходить удача.
Кроме того, в праздник Павла Ледостава принято отдавать все долги и заканчивать начатые дела. Таким образом, зима будет встречена с чистого листа. А судьба преподнесет в православный дом свою долю счастья.