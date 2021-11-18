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Категорические запреты в день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского 19 ноября: и три важных дела

3:30:3311/18/2021,София Мальцева
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Однако его вернул на прежнее место западный император Констанций, написав своему брату письмо с угрозой.

Запрещено было на Руси в этот день возвращаться домой без рыбы. Фото: Pixabay.com

Преподобный исповедник Павел родился в Салониках. Но, вскоре переехал в Константинополь, где стал секретарем Константинопольского диакона, а после чего и его преемником.

Добродетель и проповеди Павла, его красноречия в учении и его рвения к православию, ариане, отступники церкви, невзлюбили.

Когда арианский император Констанций, находившийся в Антиохии, узнал об избрании Павла, то изгнал его, провозгласив патриархом арианского Евсевия.

Святой Павел отправился в Рим, где встретился со святым Афанасием Великим, который также находился в ссылке.

После смерти Евсевия в 342 году, Павел снова вернулся на свой законный престол. Когда Констанций, еще находясь в Антиохии, узнал о возвращении Павла, то послал войска в Константинополь, чтобы изгнать Павла. Святой вернулся в Рим.

Однако его вернул на прежнее место западный император Констанций, написав своему брату письмо с угрозой.

Итак, Павел снова вернулся на свой трон. Однако после смерти Констанция, префект Филипп, которого послали за ним, был вынужден тайно арестовать его чтобы избежать подстрекательства к мятежу. Павел был сослан в Кукус. В этом городе, около 350 года, когда святой Павел совершал Божественную литургию в маленьком домике, где он был пленником, ариане задушили его омофором. Его святые мощи вернули в Константинополь.

На Павла запрещено было на Руси возвращаться домой без рыбы, муж должен был поймать хотя бы одну рыбину. Потому что этот день считался последним на рыбалку. Кроме того, по льду на реках говорили о будущем урожае: считалось, если лед грудами, значит хлеба будет много, а если гладки – будет неурожай.

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