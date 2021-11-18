19 ноября 2021 года – Полнолуние в Тельце и Лунное затмение: как и во сколько загадать заветное желание в уникальный день СуперЛуны

19 ноября состоится последнее полнолуние осени 2021 года. Этот период станет по-настоящему особенным из-за совпавшего лунного затмения, которое, хоть и будет частичным, предаст энергетике Луны новых сил.
Расположение Луны имеет огромное влияние на человеческие жизни. Речь идет как о физическом состоянии землян, так и о психоэмоциональном. Это приносит как негативные, так и положительные последствия. Во время полной Луны люди могут почувствовать раздражение и моральное истощение, но творческий потенциал и возможность планирования невероятно растут. Но самое главное для всех жителей Земли — возможность загадать свое заветное желание. Чтобы оно исполнилось, необходимо придерживаться ряда важных правил:
1. Загадывать свое желание необходимо в 12:02 по столичному времени или в 00:00, в полночь. Эти два периода являются вратами в мир лунной энергетики. Если полночь дает возможность Луне показать во всей красе, то полдень — время вступления в силу затмения. Оно продлится Более полутора часа. За это время вы сможете загадать желание.
2. Во время загадывания желания нужно быть чрезвычайно честным перед самим собой. Ни в коем случае нельзя обманывать себя и уж тем более высшие силы. Они все знают — что вам нужно взаправду, а что вы просите только из жадности.
3. Чтобы желание сбылось, нужно как можно детальнее нарисовать образ желаемого в своей голове.
Ритуал на загадывание желания в день полнолуния:
Для него пригодится листок и свеча. Если вы будете проводить ритуал в полночь, вам нужно будет встать у подоконника, чтобы было видно Луну. Если же вы решили сделать все днем, необходимо закрыться от света и проводить все в сумраке. На листке нужно написать одно слово, которое будет обозначать явление, человека, чувство или предмет. Затем зажгите свечу и подожгите листок. Пока он горит, нужно читать это слово из раза в раз. С помощью такого ритуала желание воплотится из мысли в жизнь в течение 6 месяцев.