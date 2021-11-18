Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

19 ноября 2021 года – Полнолуние в Тельце и Лунное затмение: как и во сколько загадать заветное желание в уникальный день СуперЛуны

1:00:3511/18/2021
0

Период полной Луны является прекрасным временем для загадывания заветного желания.

Лучше всего загадывать желание в период полной Луны. Фото: Pxfuel.com
Лучше всего загадывать желание в период полной Луны. Фото: Pxfuel.com

19 ноября состоится последнее полнолуние осени 2021 года. Этот период станет по-настоящему особенным из-за совпавшего лунного затмения, которое, хоть и будет частичным, предаст энергетике Луны новых сил.

Расположение Луны имеет огромное влияние на человеческие жизни. Речь идет как о физическом состоянии землян, так и о психоэмоциональном. Это приносит как негативные, так и положительные последствия. Во время полной Луны люди могут почувствовать раздражение и моральное истощение, но творческий потенциал и возможность планирования невероятно растут. Но самое главное для всех жителей Земли — возможность загадать свое заветное желание. Чтобы оно исполнилось, необходимо придерживаться ряда важных правил:

1. Загадывать свое желание необходимо в 12:02 по столичному времени или в 00:00, в полночь. Эти два периода являются вратами в мир лунной энергетики. Если полночь дает возможность Луне показать во всей красе, то полдень — время вступления в силу затмения. Оно продлится Более полутора часа. За это время вы сможете загадать желание.

2. Во время загадывания желания нужно быть чрезвычайно честным перед самим собой. Ни в коем случае нельзя обманывать себя и уж тем более высшие силы. Они все знают — что вам нужно взаправду, а что вы просите только из жадности.

3. Чтобы желание сбылось, нужно как можно детальнее нарисовать образ желаемого в своей голове.

Ритуал на загадывание желания в день полнолуния:

Для него пригодится листок и свеча. Если вы будете проводить ритуал в полночь, вам нужно будет встать у подоконника, чтобы было видно Луну. Если же вы решили сделать все днем, необходимо закрыться от света и проводить все в сумраке. На листке нужно написать одно слово, которое будет обозначать явление, человека, чувство или предмет. Затем зажгите свечу и подожгите листок. Пока он горит, нужно читать это слово из раза в раз. С помощью такого ритуала желание воплотится из мысли в жизнь в течение 6 месяцев.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ритуалполнолуниезагадать желание
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы планируете загадать желание в этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

19 ноября 2021 года – Полнолуние в Тельце и Лунное затмение: как и во сколько загадать заветное желание в уникальный день СуперЛуны
1:00:35 11/18/2021
19 ноября 2021 года – Полнолуние в Тельце и Лунное затмение: как и во сколько загадать заветное желание в уникальный день СуперЛуны
Арест подозреваемого в педофилии приморского депутата-коммуниста перенесли: Он попал в больницу прямо из зала суда
1:00:00 11/18/2021
Арест подозреваемого в педофилии приморского депутата-коммуниста перенесли: Он попал в больницу прямо из зала суда
Глава Центробанка рассказала, почему растут цены на продукты и о продовольственной инфляции из двузначных цифр
12:48:50 11/18/2021
Глава Центробанка рассказала, почему растут цены на продукты и о продовольственной инфляции из двузначных цифр
В Минздраве разъяснили использование «Спутника Лайт» - ставить прививку при ревакцинации или после перенесенного коронавируса
12:20:57 11/18/2021
В Минздраве разъяснили использование «Спутника Лайт» - ставить прививку при ревакцинации или после перенесенного коронавируса
Хрустальные открытки и нежные стихи всем стекольщикам в День работника стекольной промышленности 19 ноября
12:15:06 11/18/2021
Хрустальные открытки и нежные стихи всем стекольщикам в День работника стекольной промышленности 19 ноября
В коррупции подозревают главу уральского Союза десантников: Его арестовали за посредничество во взятке в 4,5 млн рублей
12:11:57 11/18/2021
В коррупции подозревают главу уральского Союза десантников: Его арестовали за посредничество во взятке в 4,5 млн рублей
Что обязательно нужно сделать любителям подледной рыбалки 19 ноября?
12:00:52 11/18/2021
Что обязательно нужно сделать любителям подледной рыбалки 19 ноября?
Из больницы украли 320 доз вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. Ущерб составил около 290 тыс. рублей
11:50:06 11/18/2021
Из больницы украли 320 доз вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. Ущерб составил около 290 тыс. рублей
В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта
11:34:11 11/18/2021
В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта
Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми
11:23:59 11/18/2021
Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми