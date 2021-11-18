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Ведический гороскоп на 2022 год: что ждет каждый знак зодиака в новом году

6:00:4311/18/2021,София Мальцева
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Время рождения и место рождения помогают найти Асцендент и другие позиции дома.

Дата рождения помогает определить положение планет на день. Фото: Pixabay.com

С древних времен ведическая астрология была жизненно важной частью жизни индусов. Ведическая астрология, индийская и индуистская являются синонимами друг друга. Это разгадка тайны жизни с очень древних времен. Ведическая астрология может предсказать любую сферу вашей жизни на основе положения планеты в карты рождения. Гороскопы ведической астрологии составляется на основе времени и места вашего рождения.

Дата рождения помогает определить положение планет на день. Время рождения и место рождения помогают найти Асцендент и другие позиции дома. Эти две вещи, положение планет и положение домов, помогают составить гороскоп и предсказать жизнь.

Овен

В 2022 году Марс войдет в знак зодиака Стрелец во второй половине месяца, то есть 16 января, что окажется благоприятным с финансовой точки зрения. Этот транзит принесет волну положительных результатов в жизни уроженцев Овна. Прохождение Юпитера в его собственном знаке Рыб 13 апреля поможет вам добиться успеха в ваших академических начинаниях.

Телец

Вы добьетесь благоприятных результатов в области карьеры, и ваша профессиональная жизнь расцветет. Кроме того, с Сатурном, расположенным в десятом доме от вашего знака, возникнет множество источников дохода. С несколькими планетарными движениями, происходящими в апреле, вы сможете накопить богатство и деньги.

Близнецы

Время будет судьбоносным для студентов, так как из-за прохождения Юпитера в Рыбах и десятом доме студенты достигнут желаемых результатов в своей академической жизни в период с апреля по июль. Однако студентам, готовящимся к конкурсным экзаменам, придется ждать дольше, чтобы добиться успеха.

Рак

Сатурн, проходящий в знаке зодиака Водолей с конца апреля по середину июля, окажет существенное влияние на вашу финансовую жизнь, после чего время с апреля по август окажется плодотворным. Ситуация улучшится после прохождения планеты Юпитер в девятом доме от вашего знака в середине апреля.

Лев

Транзит Марса с конца января по март в значительной степени улучшит здоровье вашего ребенка. Марс в шестом доме от вашего знака 26 февраля, находясь в доме удачи и удачи, принесет вам большой успех в вашей профессиональной жизни.

Дева

С конца апреля до середины июля, когда Сатурн проходит в вашем шестом доме в Водолее, вы можете ощутить различия между вами и вашей семьей. С другой стороны, время между сентябрем и концом декабря может оказаться весьма благоприятным для студентов, желающих продолжить образование уехав за границу.

Весы

прогнозы Гороскопа Весов на 2022 год показывают, что начало Нового 2022 года принесет благоприятные результаты физически, умственно и в плане карьеры, но все может измениться в бизнесе и семье. Транзит Марса в Стрельце в середине января принесет благоприятные финансовые результаты и прибыль.

Скорпион

Вам нужно доверять своим отношениям и тщательно искать все проблемы, которые могут привести к серьезным ссорам. Даже с транзитом Венеры в Деве и одиннадцатым домом и Венерой, находящейся в ослабленном состоянии, у вас и вашего любимого будет много времени, чтобы понять друг друга и провести много времени между сентябрем и ноябрем.

Стрелец

Говоря о вашей супружеской и личной жизни, транзит Солнца в январе в Козероге при создании соединения с Сатурном в том же знаке может привести к проблемам и непониманию между вами и вашим любимым. Вам рекомендуется контролировать свои слова.

Козерог

Размещение Сатурна в его собственном знаке в начале этого года окажется благоприятным для вашей карьеры, финансов и учебы. Однако его транзит в апреле месяце может вызвать проблемы в различных аспектах жизни.

Водолей

Говоря о карьере и профессиональной жизни, размещение Марса в Стрельце в январе принесет огромный успех как на работе, так и в бизнесе. Однако с сентября по ноябрь у вас могут возникнуть незначительные проблемы с вашими старшими и начальником. Этот год окажется плодотворным для студентов знака зодиака.

Рыбы

С точки зрения супружеской жизни, этот год станет благословением для замужних туземцев. Начало этого года до марта будет чрезвычайно благоприятным для супружеских пар. После 21 апреля чувство новизны будет преобладать между парами, состоящими в браке. Для любителей этого знака этот год будет средним.

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