Ведический гороскоп на 2022 год: что ждет каждый знак зодиака в новом году

С древних времен ведическая астрология была жизненно важной частью жизни индусов. Ведическая астрология, индийская и индуистская являются синонимами друг друга. Это разгадка тайны жизни с очень древних времен. Ведическая астрология может предсказать любую сферу вашей жизни на основе положения планеты в карты рождения. Гороскопы ведической астрологии составляется на основе времени и места вашего рождения.
Дата рождения помогает определить положение планет на день. Время рождения и место рождения помогают найти Асцендент и другие позиции дома. Эти две вещи, положение планет и положение домов, помогают составить гороскоп и предсказать жизнь.