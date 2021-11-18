Можно ли на выходные 20 и 21 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

В эти выходные, 20 и 21 ноября, состоятся два светлых церковных праздника — День памяти святого Федота и Михайлов день, соответственно. Обе даты имеют свои собственные запреты, которые должен соблюсти каждый верующий. Также расположение Луны так или иначе повлияет на запреты и возможности приближающихся выходных.
Лунный календарь: что можно делать в эти выходные?
20 ноября эта дата выпадает на прекрасное время для занятия быстрыми и сравнительно энергозатратными делами. В такие дни можно убираться дома, если нет церковного запрета, заняться приготовлением вкусностей, поработать и так далее. Однако стоит избегать больших проектов и планирования, поскольку в подобные дни у человека возникает переключение с одного дела на другое. Лучше браться за что-то короткое.
21 ноября также выпадает на подобный период. Единственным отличием является добрая энергетика вокруг. Иными словами, в воскресенье стоит заняться разрешением старых конфликтов для улучшения отношений.
Церковные запреты на 20 и 21 ноября:
В субботу, в День памяти святого Федота, нельзя убираться дома. Считается, что уборка может вымыть из дома удачу и счастье. Менять или стирать постельное белье также крайне не рекомендуется, поскольку может появиться бессонница. Если же вы уснете, обязательно приснится кошмар. Также стоит избегать романтики в этот день, так как она приведет лишь к негативным результатам.
В воскресенье, в Михайлов день, крайне важно не мыть голову. Такая простая вещь, как помытая голова, может привести к потере рассудка. Использование острых предметов 21 ноября может принести в жизнь гнев самого архангела. Кроме этого, архистратиг Михаил строго-настрого запрещает вступать в конфликты и ссориться с окружающими.
Отметим, что лунный календарь и расположение земного спутника действительно обладают особым влиянием на жизнь всего человечества. Чтобы правильно им воспользоваться, следует обращаться за помощью к альтернативному календарю и выбирать наиболее подходящий день для того или иного дела. Речь идет как о повседневных вещах, так и о проведении мистических обрядов, заговоров и ритуалов.