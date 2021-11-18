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Какой сегодня церковный праздник 18 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5711/17/2021
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Считалось, что если разбросать вокруг дома монеты, то вскоре у его порога появятся женихи.

Если ива покроется инеем, то зима выдастся длинной и суровой. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 18 ноября 2021 года

Мучеников Галактиона и Епистимии
Святителя Ионы, архиепископа Новгородского
Святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России

Народные праздники и приметы

День Ионы
Этот народный праздник посвящен памяти архиепископа Новгородского и Псковского Ионы.

В этот день люди заканчивали сбор урожая черной редьки и готовили из нее различные блюда. Молодые девушки молились о хорошем муже. Считалось, что если разбросать вокруг дома монеты, то вскоре у его порога появятся женихи.

По народным приметам, если ива покроется инеем, то зима выдастся длинной и суровой.

Приметы:

Месяц в тусклой дымке – к затяжному ненастью.
Молния зимой – к буре.
Тучи опускаются вниз – к непогоде.
В низинах к вечеру стало холоднее, чем на возвышенностях, – к морозной малооблачной погоде.
Тихой ночью перекличка петухов слышна издалека – к снегопаду или дождю.

Источник: my-calend.ru

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