Какой сегодня церковный праздник 18 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Мучеников Галактиона и Епистимии
Православные праздники 18 ноября 2021 года
Святителя Ионы, архиепископа Новгородского
Святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России
Народные праздники и приметыДень Ионы
Этот народный праздник посвящен памяти архиепископа Новгородского и Псковского Ионы.
В этот день люди заканчивали сбор урожая черной редьки и готовили из нее различные блюда. Молодые девушки молились о хорошем муже. Считалось, что если разбросать вокруг дома монеты, то вскоре у его порога появятся женихи.
По народным приметам, если ива покроется инеем, то зима выдастся длинной и суровой.
Приметы:Месяц в тусклой дымке – к затяжному ненастью.
Молния зимой – к буре.
Тучи опускаются вниз – к непогоде.
В низинах к вечеру стало холоднее, чем на возвышенностях, – к морозной малооблачной погоде.
Тихой ночью перекличка петухов слышна издалека – к снегопаду или дождю.
Источник: my-calend.ru