Денежный календарь на все финансовые операции по лунному календарю в конце ноября и декабре 2021 года

Иногда каждый человек встречается с ситуацией, когда, на первый взгляд, простое дело приводило к губительным результатам. Это касается домашних дел, личных отношений и финансовых вопросов. Как правило, помешать желаемому итогу могут некомпетентность, неудача или неблагоприятный период, согласно лунному календарю. Чтобы добиться желаемого эффекта, стоит обратиться к силам Луны.
В какие дни ноября можно и нельзя заниматься денежными вопросами?
18 ноября лучше всего ограничить свои траты, поскольку покупки могут привести к большим убыткам, а товар может оказаться некачественным.
19 ноября является также затруднительной датой для решения денежных вопросов.
С 20 по 25 числа этого месяца можно и нужно пытаться заработать или приобрести что-то крупное, поскольку Луна благосклонна к этому решению.
С 26 по 30 ноября вопросы финансов вновь являются не самыми удачными, поскольку можно влезть в долги.
С декабря начать с финансовых операций можно 1 числа. С 1 по 5 декабря можете смело заняться покупками, ремонтом, обновлением одежды, оформлением кредита и иным вопросами требующими определенной финансовой грамотности.
С 6 по 11 декабря вновь предстоит избегать больших трат. Лучше всего ограничиться покупкой продуктов.
С 12 по 15 декабря можете попытаться привлечь новые деньги в свой дом с помощью финансовых решений.
С 16 по 20 числа следующего месяца предстоит забыть о кошельке, так как может начаться тяжелое время для вашей семьи. Лучше всего отложить сбережения до 21 декабря.
С 21 по 26 декабря стоит заняться покупками на Новый год. Приобретайте подарки для родных и близких, украшайте дом, обновляйте гардероб, поскольку в последние дни этого года лучше всего избегать трат.
С 27 по 30 декабря нельзя заниматься покупками. А 31 декабря — последний день этого года, в который можно совершить ту или иную покупку, поэтому откладывать приобретение подарков на крайний день — затея не лучшая.