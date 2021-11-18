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Денежный календарь на все финансовые операции по лунному календарю в конце ноября и декабре 2021 года

3:00:3011/18/2021
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В неблагоприятные дни лунного календаря лучше всего отложить любые финансовые вопросы.

В важных финансовых вопросах лучше всего прислушиваться советам лунного календаря. Фото: Pxfuel.com
В важных финансовых вопросах лучше всего прислушиваться советам лунного календаря. Фото: Pxfuel.com

Иногда каждый человек встречается с ситуацией, когда, на первый взгляд, простое дело приводило к губительным результатам. Это касается домашних дел, личных отношений и финансовых вопросов. Как правило, помешать желаемому итогу могут некомпетентность, неудача или неблагоприятный период, согласно лунному календарю. Чтобы добиться желаемого эффекта, стоит обратиться к силам Луны.

В какие дни ноября можно и нельзя заниматься денежными вопросами?

18 ноября лучше всего ограничить свои траты, поскольку покупки могут привести к большим убыткам, а товар может оказаться некачественным.

19 ноября является также затруднительной датой для решения денежных вопросов.

С 20 по 25 числа этого месяца можно и нужно пытаться заработать или приобрести что-то крупное, поскольку Луна благосклонна к этому решению.

С 26 по 30 ноября вопросы финансов вновь являются не самыми удачными, поскольку можно влезть в долги.

С декабря начать с финансовых операций можно 1 числа. С 1 по 5 декабря можете смело заняться покупками, ремонтом, обновлением одежды, оформлением кредита и иным вопросами требующими определенной финансовой грамотности.

С 6 по 11 декабря вновь предстоит избегать больших трат. Лучше всего ограничиться покупкой продуктов.

С 12 по 15 декабря можете попытаться привлечь новые деньги в свой дом с помощью финансовых решений.

С 16 по 20 числа следующего месяца предстоит забыть о кошельке, так как может начаться тяжелое время для вашей семьи. Лучше всего отложить сбережения до 21 декабря.

С 21 по 26 декабря стоит заняться покупками на Новый год. Приобретайте подарки для родных и близких, украшайте дом, обновляйте гардероб, поскольку в последние дни этого года лучше всего избегать трат.

С 27 по 30 декабря нельзя заниматься покупками. А 31 декабря — последний день этого года, в который можно совершить ту или иную покупку, поэтому откладывать приобретение подарков на крайний день — затея не лучшая.

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лунный календарь2021 годденежный календарь
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