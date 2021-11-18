Бобровая СуперЛуна: что никогда нельзя делать в момент Полнолуния и частичного Лунного затмения 19 ноября 2021 года

19 ноября состоится предпоследнее полнолуние 2021 года. По-настоящему особенным его делает выпадающий на этот же день лунное затмение. Совмещение этих важных и влиятельных астрономических событий называется СуперЛуной. Это время не только открывает новые возможности для людей, но и несет опасность. Если быть слишком беспечным, можно увязнуть в куче проблем.
Чего нельзя делать в полнолуние?
1. В этот день нельзя оставлять незаконченные конфликты. Следует помириться с близким человеком, поскольку в ином случае ваше общение может прекратиться навсегда.
2. Нельзя оставлять дом неубранным. Считается, что в мусоре может скрываться нечистое и беды вашей семьи.
3. Не стоит слишком много общаться с людьми в этот день. Особенно с неприятными для вас личностями. Это объясняется тем, что в подобные дни психоэмоциональное состояние людей подорвано. Вы можете наговорить друг другу неприятных вещей, после чего произойдет серьезный конфликт.
4. Не нужно слишком сильно проявлять эмоции к происходящим вокруг событиям. Если у вас есть возможность успокоиться и прийти в себя, обязательно воспользуйтесь ею.
5. Категорически запрещено заниматься планированием или реализацией крупных проектов и встреч. Это время меньше всего подходит для подобного и наверняка обернется для вас плачевно. Лучше взяться за быстрые дела. Вы во много раз лучше выполните много коротких заданий, чем одно длинное.
6. Не стоит водить машину в этот день или идти на операцию. Этот день может принести печальные последствия для вашего здоровья.
Отметим, что 19 ноября начинает коридор затмений, который продлится до 4 декабря. На протяжении всего этого периода стоит придерживаться вышеперечисленных запретов, чтобы не ухудшить свою жизнь в самый неподходящий момент.