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Сильный ритуал с огнем свечи для магической ночи Лунного Затмения. Как ворожить на Невидимую Луну 19 ноября 2021 года

8:15:4411/17/2021
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Издавна Лунные затмения считались энергетически мощными астрономическими явлениями, использование сил которых могло сильно повлиять на дальнейшую судьбу человека.

Лунное затмение с давних времен славилось своими магическими свойствами и мощнейшей энергетикой. Фото: Pixbay.com
Лунное затмение с давних времен славилось своими магическими свойствами и мощнейшей энергетикой. Фото: Pixbay.com

С давних времен люди почитали силу небесных светил и приписывали им магические, чуть ли не божественные свойства. Предсказатели, маги и астрологи наиболее успешно использовали невероятно мощную энергию астрономических явлений, в число которых входит и Лунное затмение. В этот период лучше всего проводить различные обряды и ритуалы, читать заговоры или даже предсказывать будущее. Однако к магическому вмешательству стоит относиться с осторожностью, поскольку даже крайне положительная мотивация с вашей стороны под влиянием затмения может принести неприятности и обернуться против ваших желаний.

Самыми безобидными ритуалами, по мнению специалистов, считаются ритуалы на деньги и улучшение финансового состояния, на усиление привлекательности и исполнение желаний. Ритуалы и обряды на любовь в это время лучше не проводить, если вы не имеете достаточного количества опыта. Кроме того, период Лунного затмение очень подходит для избавления от вредных привычек и магического очищения тела и души с помощью огня свечи и воды.

Сильный ритуал с огнем свечи для очищения тела и души в Лунное затмение.

Непосредственно в лунное затмение, которое состоится 19 ноября и начнется в 9:02 по Московскому времени, необходимо взять красную свечу и зажечь ее. Затем, осторожно проводя по часовой стрелке свечой над головой, необходимо три раза повторить следующие слова: «Пламя свечи меня очищает, неудачи и невзгоды мои отпускает. В жизнь мою удача войдет, зло лунный огонь унесет». После этого возьмите свечу двумя руками и нашепчите огню все тревожащие вас проблемы. Затем задуйте свечу, пойдите в ванную комнату и умойте лицо, шею и руки по локоть ледяной водой.

Чтобы усилить эффект ритуала, можно набрать воды в глубокую прозрачную миску и поставить в ночь перед затмением на подоконник так, чтобы лунный свет попадал на поверхность воды. За ночь жидкость зарядится мощной энергетикой небесного светила.

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