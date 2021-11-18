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Роспотребнадзор заявил о тяжелом течении коронавируса у курильщиков

2:45:2011/18/2021
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Это объясняется тем, что легкие курильщиков уже повреждены.

Курильщикам тяжелее переносить ковид. Фото: Pixabay.com

В России Роспотребнадзор заявил, что чаще всего заболевание COVID-19 протекает в тяжелой форме у курильщиков. От курения ухудшается работа легких, из-за чего организму тяжело бороться с заболеванием. Также ведомство сообщает, что употребление никотина повышает риск заражения ковидом через рот при курении сигарет. Тяжелое течение вируса объясняется тем, что легкие курильщиков уже повреждены.

Также Роспотребнадзор призывает граждан отказаться от вредных привычек и соблюдать рекомендации врачей для снижения риска заражения коронавирусом. А по данным Всемирной организации здравоохранения, от заболеваний, который возникли из-за курения, умирает пять миллионов человек в год. А каждые восемь секунд умирает один курильщик.

– Учитывая все темпы роста смертности курильщиков, можно сделать вывод, что через 10 лет данные вырастут в два раза. А к 2030-у году курение станет одной из главных причин преждевременной смерти граждан, – сообщается на официальном сайте Федеральной службы службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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курениеникотинкоронавирусКовид
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