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Под Искитимом на трассе Р-256 столкнулись зерновоз и военный бензовоз

3:12:1911/18/2021
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Дорога была полностью заблокирована и огромная пробка растянулась в обе стороны.

На трассе Р-256 образовалась большая пробка из-за столкновения двух машин. Фото: Группа во ВКонтакте "АСТ 54"

Под Новосибирском между Линёво и станцией Ложок произошла авария с участие двух грузовиков. В ней столкнулись зерновоз МАЗ и военный бензовоз КамАЗ. По словам очевидцев, прицеп МАЗа опрокинуло в кювет, а содержимое кузова высыпалось на дорогу. КамАЗ также повис над канавой за обочиной. Происшествие обошлось без пострадавших, но столкнувшиеся автомобили полностью перегородили дорогу из-за чего на трассе Р-256 образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что детского писателя из США обвиняют в 14-и случаях изнасилования. Проверка в отношении мужчины началась, когда 32-летний пострадавший заявил о том, что 20 лет назад пострадал от рук преподавателя: он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученика прямо в учебном заведении. Мужчину арестовали 9 ноября и предъявили ему обвинение по 14-и эпизодам подобных преступлений.

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