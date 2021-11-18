У трех знаков зодиака завершаются кармические отношения которых в период удачи в Водолее 18 ноября 2021 года

Часть Фортуны. Какое интересное название для транзита, о котором редко говорят, и для трех знаков зодиака, кармические отношения которых заканчиваются в это время 18 ноября 2021 года, есть над чем подумать.
Для знаков зодиака Овен, Скорпион и Водолей Часть Фортуны в Водолее 18 ноября приносит встречу с судьбой, которая разрушает кармические отношения, пишет Your Tango.
Часть Фортуны в Водолее связана с тем, как мы создаем себе изобилие. Часть Фортуны в Водолее проходит через каждый знак зодиака, вдохновляя на новаторские способы создания процветания и личного богатства. В данном случае для некоторых знаков зодиака здесь подразумевается аварийный выход. Часть Fortune 18 ноября 2021 года - это выход из того, что держит нас в ловушке, что в конечном итоге приведет к свободе.
Часть Фортуны в Водолее конкретно касается того, как мы освобождаем старые связи, и что мы делаем, чтобы освободиться от багажа, который мы носим с собой, и отношений, которые истощают нашу жизнь.
Часто мы оказываемся в отношениях, которые не понимаем, и можем спросить себя: «Как это все еще продолжается?» Часть Фортуны в Водолее - это то, что поможет вам найти исходную точку и путь, который уведет вас от нее.
Кармические отношения вот-вот закончатся во время этого перехода, и есть большая вероятность, что мы почувствуем, как они начинают рушиться. Это конец цикла таких отношений, и мы будем более чем счастливы отпустить их все.
Знаки Зодиака, кармические отношения которых завершаются в период удачи в Водолее 18 ноября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)18 ноября 2021 года вы испытаете ощущение новой энергии, вызванной высвобождением старых, дряхлых вибраций. Вы отпустите как прошлое, так и все прошлое, припасенное для вас, в основном отношения, которые «предполагалось» иметь важное значение.
С годами произошло то, что «предполагалось» никогда не проявлялось как ничто иное, как раздражение; вы никогда не испытывали большого чувства к этому человеку, а они чувствовали к вам еще меньше. Тем не менее, вы двое играли в игру, делая вид, что между вами существует какая-то суперсвязь .
То, во что вы входите сейчас, - это последний раз, когда вы когда-либо будете иметь дело с этим человеком, потому что вы оба сделали выбор разорвать дружбу. В вашей жизни в этом не было необходимости, поэтому Часть Фортуны в Водолее помогает вам понять, что она равна нулю.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Этот переход будет напоминать вам о том, что вы особенный и что вам не нужно притуплять собственный блеск, тусуясь с людьми, которые просто не восприимчивы к вашему блеску.
Это звучит снобистски, но это правда; вы окружили себя не теми людьми. Дело не в том, что эти люди плохие, просто они продолжают препятствовать любым вашим усилиям, а ваши усилия велики и могущественны. Вы стремитесь к лучшему, но при этом сохранили вокруг себя всех этих скептиков и действительно начинаете замечать, насколько они вредны для вашего здоровья.
Вы освободитесь от этих проблемных отношений во время Части Фортуны в Водолее, так как это поможет вам ослабить оковы дружбы, которая просто не работает. Ты не из тех, кто идет на компромисс, Скорпион, и эти прошлые «дружеские отношения» только стояли на твоем пути к успеху .
Водолей (20 января - 18 февраля)То, что вы узнаете как истину 18 ноября, - это мысль о том, что вы идете неправильно в течение слишком долгого периода времени. Под этим подразумевается, что у вас есть цель, и чтобы ее реализовать, вы делегировали задачи людям, которые просто не могут их выполнить.
Хотя теперь они неразрывно и кармически связаны с вашим проектом, теперь вы знаете в своем сердце, что вы должны отпустить этих людей. Они сводят вас с ума своей неспособностью и неприятным отношением. Вам это не нужно в вашей жизни, и тем не менее вы приспособились ко всему этому, думая, что поступаете правильно.
Теперь у вас есть Часть Фортуны в Водолее, передающая ваш знак Зодиака, и это настолько стимулирует, что вы не можете продолжать следовать тому же плану, что и обычно; вам нужно улучшить свою игру, подстричь стадо и избавиться от того, что не способствует вашему прогрессу.