Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

У трех знаков зодиака завершаются кармические отношения которых в период удачи в Водолее 18 ноября 2021 года

2:44:1211/18/2021,Руби Миранда
0

Часто мы оказываемся в отношениях, которые не понимаем, и можем спросить себя: «Как это все еще продолжается?» Часть Фортуны в Водолее - это то, что поможет вам найти исходную точку и путь, который уведет вас от нее.

Часть Фортуны в Водолее конкретно касается того, как мы освобождаем старые связи, и что мы делаем, чтобы освободиться от багажа, который мы носим с собой, и отношений, которые истощают нашу жизнь. Фото: Pixabay

Часть Фортуны. Какое интересное название для транзита, о котором редко говорят, и для трех знаков зодиака, кармические отношения которых заканчиваются в это время 18 ноября 2021 года, есть над чем подумать.

Для знаков зодиака Овен, Скорпион и Водолей Часть Фортуны в Водолее 18 ноября приносит встречу с судьбой, которая разрушает кармические отношения, пишет Your Tango.

Часть Фортуны в Водолее связана с тем, как мы создаем себе изобилие. Часть Фортуны в Водолее проходит через каждый знак зодиака, вдохновляя на новаторские способы создания процветания и личного богатства. В данном случае для некоторых знаков зодиака здесь подразумевается аварийный выход. Часть Fortune 18 ноября 2021 года - это выход из того, что держит нас в ловушке, что в конечном итоге приведет к свободе.

Часть Фортуны в Водолее конкретно касается того, как мы освобождаем старые связи, и что мы делаем, чтобы освободиться от багажа, который мы носим с собой, и отношений, которые истощают нашу жизнь.

Часто мы оказываемся в отношениях, которые не понимаем, и можем спросить себя: «Как это все еще продолжается?» Часть Фортуны в Водолее - это то, что поможет вам найти исходную точку и путь, который уведет вас от нее.

Кармические отношения вот-вот закончатся во время этого перехода, и есть большая вероятность, что мы почувствуем, как они начинают рушиться. Это конец цикла таких отношений, и мы будем более чем счастливы отпустить их все.

Знаки Зодиака, кармические отношения которых завершаются в период удачи в Водолее 18 ноября 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

18 ноября 2021 года вы испытаете ощущение новой энергии, вызванной высвобождением старых, дряхлых вибраций. Вы отпустите как прошлое, так и все прошлое, припасенное для вас, в основном отношения, которые «предполагалось» иметь важное значение.

С годами произошло то, что «предполагалось» никогда не проявлялось как ничто иное, как раздражение; вы никогда не испытывали большого чувства к этому человеку, а они чувствовали к вам еще меньше. Тем не менее, вы двое играли в игру, делая вид, что между вами существует какая-то суперсвязь .

То, во что вы входите сейчас, - это последний раз, когда вы когда-либо будете иметь дело с этим человеком, потому что вы оба сделали выбор разорвать дружбу. В вашей жизни в этом не было необходимости, поэтому Часть Фортуны в Водолее помогает вам понять, что она равна нулю.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Этот переход будет напоминать вам о том, что вы особенный и что вам не нужно притуплять собственный блеск, тусуясь с людьми, которые просто не восприимчивы к вашему блеску.

Это звучит снобистски, но это правда; вы окружили себя не теми людьми. Дело не в том, что эти люди плохие, просто они продолжают препятствовать любым вашим усилиям, а ваши усилия велики и могущественны. Вы стремитесь к лучшему, но при этом сохранили вокруг себя всех этих скептиков и действительно начинаете замечать, насколько они вредны для вашего здоровья.

Вы освободитесь от этих проблемных отношений во время Части Фортуны в Водолее, так как это поможет вам ослабить оковы дружбы, которая просто не работает. Ты не из тех, кто идет на компромисс, Скорпион, и эти прошлые «дружеские отношения» только стояли на твоем пути к успеху .

Водолей (20 января - 18 февраля)

То, что вы узнаете как истину 18 ноября, - это мысль о том, что вы идете неправильно в течение слишком долгого периода времени. Под этим подразумевается, что у вас есть цель, и чтобы ее реализовать, вы делегировали задачи людям, которые просто не могут их выполнить.

Хотя теперь они неразрывно и кармически связаны с вашим проектом, теперь вы знаете в своем сердце, что вы должны отпустить этих людей. Они сводят вас с ума своей неспособностью и неприятным отношением. Вам это не нужно в вашей жизни, и тем не менее вы приспособились ко всему этому, думая, что поступаете правильно.

Теперь у вас есть Часть Фортуны в Водолее, передающая ваш знак Зодиака, и это настолько стимулирует, что вы не можете продолжать следовать тому же плану, что и обычно; вам нужно улучшить свою игру, подстричь стадо и избавиться от того, что не способствует вашему прогрессу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гороскопзнаки зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас хорошая карма?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Признаки постковидных осложнений у мужчин, женщин и детей: у кого последствия коронавируса наиболее выражены и серьезны, кто может умереть в ближайшие три месяца после заражения
2:36:46 11/18/2021
Признаки постковидных осложнений у мужчин, женщин и детей: у кого последствия коронавируса наиболее выражены и серьезны, кто может умереть в ближайшие три месяца после заражения
Церковный праздник 19 ноября: сегодня день почтение памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. История жизни святого
2:30:30 11/18/2021
Церковный праздник 19 ноября: сегодня день почтение памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. История жизни святого
«Фавипиравир» и «Арепливир» – это один и тот же препарат: когда в России начнут выпускать первое инъекционное лекарство от коронавируса
2:29:29 11/18/2021
«Фавипиравир» и «Арепливир» – это один и тот же препарат: когда в России начнут выпускать первое инъекционное лекарство от коронавируса
Когда в России введут обязательную вакцинацию против коронавируса: кто обязан прививаться в четвертую волну
2:25:33 11/18/2021
Когда в России введут обязательную вакцинацию против коронавируса: кто обязан прививаться в четвертую волну
Подруга звезды "Танцев со звездами" Кристины Асмаловской раскрыла детали ее смерти
2:23:42 11/18/2021
Подруга звезды "Танцев со звездами" Кристины Асмаловской раскрыла детали ее смерти
В Обнинске 5-летний ребенок выпал из окна пока мать слушала музыку
2:10:14 11/18/2021
В Обнинске 5-летний ребенок выпал из окна пока мать слушала музыку
Великие чудеса исцеления святителя Ионы, архиепископа Новгородского: текст чудотворной молитвы святому
2:00:47 11/18/2021
Великие чудеса исцеления святителя Ионы, архиепископа Новгородского: текст чудотворной молитвы святому
Неземной красоты картинки и изящные стихи для каждой девочки и девушки в День принцесс 18 ноября
1:45:41 11/18/2021
Неземной красоты картинки и изящные стихи для каждой девочки и девушки в День принцесс 18 ноября
Грешно ли работать 18 ноября в день памяти святого Ионы?
1:30:24 11/18/2021
Грешно ли работать 18 ноября в день памяти святого Ионы?
Обязательно брось курить 18 ноября: повод отличный - Международный день отказа от курения
1:15:46 11/18/2021
Обязательно брось курить 18 ноября: повод отличный - Международный день отказа от курения