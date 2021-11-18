Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 18 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 18 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на вторник, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 18 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
На этой неделе большое внимание уделяется доходу и личному имуществу, и с Луной в знаке зодиака Телец, в вашем денежном секторе, вы можете быть более осведомлены, чем обычно, о том, что вам больше не нужно.
Фактически, сейчас идеальное время для того, чтобы начать составлять список того, от чего вам следует отпустить. Это могут быть ожидания в отношении денег, включая то, что, по вашему мнению, у вас должно быть или не должно быть на данный момент.
Подумайте об эмоциональной энергии, связанной с этими разрушительными мыслями, в том числе о том, как они заставляют вас чувствовать, когда они у вас есть.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Несмотря на то, что это не ваш солнечный сезон, с Солнцем и несколькими личными планетами напротив вашего знака зодиака, вы обязательно почувствуете себя оторванным от своей внутренней оболочки. Вселенная хочет, чтобы вы вырвались из монотонности жизни и начали смотреть на вещи с точки зрения других людей.
Луна находится в знаке зодиака Телец, вашем секторе личного развития и самоидентификации. Это когда люди, которые появляются в вашей жизни (особенно если они Скорпион), действуют как отражающие зеркала. Пусть они будут вас тереть не так, как надо, это будет сигналом к тому, что пора что-то менять!
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Какая неприятная это была неделя, но все же максимумы сравнялись со многими вашими низкими точками.
Луна находится в знаке зодиака Телец, в вашем секторе кармы, и на этой неделе вы сжигали немало негативной энергии, которая намеревается очистить ваше сердце и душу до глубины души.
Вы много платили по взносам, и, возможно, неделя прошла не так, как вы надеялись, но отсутствие нестабильности станет подарком, который поможет вам завершить этот год уверенно. Когда Луна в Тельце переходит в фазу Полнолуния, думайте об этом как о большом моменте вашего рождения. Через все это, Близнецы, вы становитесь новым.
Рак(21 июня - 22 июля)
Луна находится в знаке зодиака Телец, в вашем секторе дружбы. Поскольку вами управляет Луна, это чувство одиночества может быть для вас немного более сильным.
Иногда наши друзья рядом с нами, а бывает, что смотришь вокруг и никого не найдешь.
Вы чувствуете недостаток в своей жизни, но вместе с тем мирное подчинение реальности, что Вселенная всегда рядом, внимательно наблюдая, любя и заботясь о вас, особенно в самую темную ночь.
Лев(23 июля - 22 августа)
Не сдавайтесь, даже если большая часть вашего сегодняшнего настроения требует выбросить полотенце.
Луна находится в знаке зодиака Телец, в вашем секторе карьеры и общественной репутации, и стремление отпустить ее и просто сдаться может быть частью изменений, которые вы переживаете, прежде чем вы получите второе дыхание.
У каждого бывают такие переломные моменты, когда они чувствуют, что больше не могут идти, но вы - лев, обладающий большим мужеством, и, как жизнь неоднократно учила вас раньше, то, что вас не убивает, только делает вас сильнее.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Вам не обязательно знать все ответы прямо сейчас. На самом деле, Дева, незнание - лучшее, что может случиться с тобой.
Луна находится в знаке зодиака Телец, ваш сектор образования и ваше осознание того, что вы в неведении по важным вопросам, помогут вам оставаться начеку и бодрствовать.
Возможно, вам не нравится дискомфорт от того, что вы находитесь вне своей стихии, но это хорошо для вас. Боль, которую вы сейчас переживаете, - это подарок, который поможет вам улучшить положение, когда пройдет немного времени.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Даже вы можете упустить из виду долгую игру при изнеможении. Вам нужно следить за тем, чтобы не стать близоруким в период до Полнолуния.
Прямо сейчас Луна только приближается к этой интенсивной лунной фазе, находясь в знаке зодиака Телец, в вашем секторе общих ресурсов. Вы можете создать трещину, в которой не хотите терять сцепление с собой, слишком рано выражая тревогу.
Дайте себе немного времени, чтобы осмыслить свои чувства, и вы увидите, что это тоже пройдет - не обязательно гладко, но тем не менее, эти трудности пройдут.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Иногда вы слишком интенсивны, и это может стать вашей неудачей. Вам не нравится бросать курить, и вы ненавидите идею отпускать то, что, по вашему мнению, принадлежит вам. Все время, которое вы инвестируете, должно приносить результат, который вы сможете сохранить, верно? Но теперь ты учишься отпускать, Скорпион, и это для тебя противоречит интуиции.
Луна находится в знаке зодиака Телец, в вашем секторе обязательств, и это противоречит всему, во что вы так долго верили. Вы должны освободить место для новых вещей в своей жизни, и как вы это сделаете, если вы загромождены. ваше эмоциональное пространство с тем, что вы переросли, не нуждаетесь и больше не работает на вас.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
От вредных привычек трудно избавиться, но и от хороших. В последнее время вы пробуете кое-что новое, и даже несмотря на то, что вы добиваетесь результатов, возникает мучительное чувство, что это не для вас, и вы бы предпочли не продолжать так жить.
Луна находится в знаке зодиака Телец, в вашем секторе повседневных обязанностей и распорядка дня. У тебя здесь есть окно возможностей, Саг, и это для улучшения, но это означает, что нужно отпустить свое упрямство и признать, что хорошее не означает лучшего, и даже если оно дает результат, которого ты действительно хочешь. Возникает вопрос: стоит ли то, что вы хотите, той цены, которую вы платите? И здесь ли лучше всего осуществить возврат ваших инвестиций?
Козерог(22 декабря - 19 января)
Препятствия по-прежнему нависают над твоим расписанием, Козерог, и ты единственный человек, который может их устранить.
Пришло время сделать перерыв, и не тот, который вы приносите с собой на работу. Луна находится в знаке зодиака Телец, вашем секторе творчества и удовольствий, и пора немного повеселиться и повеселиться.
Кроме того, вы так много работали. Разве тебе не нужен этот отпуск? Отложите в сторону все свои обязанности, заботу и беспокойство. Пусть жизнь немного подождет. Когда ты вернешься, все будет ждать тебя там.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Разрезать веревку от родителей и встать на ноги должно быть легче, не так ли? Но родители могут чрезмерно волноваться, особенно когда они опасаются, что в последнее время мир плохо себя ведет.
Возможно, вам придется отстаивать свою независимость немного больше, чем обычно, и это легче сказать, чем сделать. Луна находится в знаке зодиака Телец, в вашем секторе дома и семьи, и женская материнская энергия может перебить связь между вашими отношениями с фигурой матери. Как бы вы ни старались, чувство вины может сильно ударить, но вы достаточно взрослые, чтобы справиться с этой эмоцией и увидеть ее такой, какая она есть на самом деле.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Некоторые сообщения не предназначены для произнесения вслух, поэтому действия говорят громче, чем слова.
Слова сейчас имеют большое значение, и вы так много думаете, что вам нужно очистить воздух и энергию. Луна находится в знаке зодиака Телец, вашем секторе общения, и как раз перед этой фазой полнолуния пора выгрузить свои мысли, чувства и идеи на бумагу. Может быть, запишите в дневник, что вы думаете и чувствуете, и поставьте дату. Вернитесь через год, чтобы увидеть, как далеко вы продвинулись.