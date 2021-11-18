В Бердске вонять не будет: топ-менеджер Purina раскрыл все секреты будущего завода по производству кормов для животных за 10 млрд рублей

Совсем скоро в Бердске появится новый завод про производству кормов для животных компании «Нестле Пурина ПетКер». В начале ноября 2021 года главный менеджер проектов в производстве компании в России Станислав Вибе рассказал в интервью «Курьер.Среда», где и когда будет построен завод, а также, кто сможет на нем работать из бердчан.
Однако многие жители Бердска восприняли эту новость тяжел. Так как предположили, что из-за нового производства Бердск окутают неприятные запахи. Специально для «Курьер.Среда» главный менеджер проектов в производстве «Нестле Пурина ПетКер» в России Станислав Вибе рассказал, как завод будет заботиться о воздухе бердчан.