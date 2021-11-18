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В Бердске вонять не будет: топ-менеджер Purina раскрыл все секреты будущего завода по производству кормов для животных за 10 млрд рублей

3:06:0711/18/2021
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Главный менеджер проектов в производстве «Нестле Пурина ПетКер» в России Станислав Вибе рассказал, как завод будет заботиться о воздухе бердчан.

К будущему заводу ведут линию электропередачи. Фото: "Курьер.Среда"

Совсем скоро в Бердске появится новый завод про производству кормов для животных компании «Нестле Пурина ПетКер». В начале ноября 2021 года главный менеджер проектов в производстве компании в России Станислав Вибе рассказал в интервью «Курьер.Среда», где и когда будет построен завод, а также, кто сможет на нем работать из бердчан.

Однако многие жители Бердска восприняли эту новость тяжел. Так как предположили, что из-за нового производства Бердск окутают неприятные запахи. Специально для «Курьер.Среда» главный менеджер проектов в производстве «Нестле Пурина ПетКер» в России Станислав Вибе рассказал, как завод будет заботиться о воздухе бердчан.

- Будут ли на будущей фабрике по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе Новосибирской области располагаться очистительные сооружения? Если да, то назовите их количество и место расположения.

- Проектом новой фабрики в Новосибирской области предусмотрено строительство очистных сооружений. В настоящее проектная документация проходит соответствующие этапы согласования, информация о месте расположения очистных сооружений будет доступна позже. На нашей фабрике в с. Ворсино Калужской области используется аналогичное оборудование, уровень очистки воды на этом предприятии превышает требования российского законодательства и требования к качеству вод рыбохозяйственного назначения.

- Если очистных сооружений не будет, то каковы будут способы борьбы с возможным запахом на фабрике и вокруг нее?

- На фабрике будет размещена специальная установка очистки воздуха с функцией удаления запаха, благодаря которой производственные запахи собираются и нейтрализуются. На предприятии будет осуществляться регулярный мониторинг любых потенциальных воздействий на окружающую среду.

- Была ли учтена роза ветров при проектировании фабрики по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе?

- Новое предприятие строится в соответствии с текущими требованиями российского законодательства и нормами, применимыми к пищевому производству. Проект фабрики пройдет государственную экспертизу перед выдачей разрешения на строительство, которая гарантирует соответствие экологическим аспектам. До выбора площадки для строительства независимое агентство провело технический аудит площадки, в том числе оценило и учло розу ветров.

- Назовите, какие объемы выбросов в год, месяц и день будут осуществляться на фабрике по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе?

- Все параметры воздействия на окружающую среду просчитаны в проекте. Проект должен получить положительное заключение экспертизы на соответствие требованиям законодательства, включая экологические нормы. Наряду с организацией работы предприятия в соответствии с действующим законодательством, компания будет продолжать системную работу по снижению воздействия своей производственной деятельности на окружающую среду. Для выполнения этого обязательства мы реализуем целый ряд проектов, включая такие, как использование энергии из возобновляемых источников, позволяющее значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу, переработка всех производственных отходов вместо отправки их на полигон и многие другие.

- Была ли произведена экологическая оценка проекта будущей фабрики по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе? Если да, то какие выводы предоставили экологи?

- На фабрике планируется использовать инновационные технологические решения и накопленный опыт компании в целях минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Так, экологические инициативы нашей фабрики по производству кормов в Калужской области неоднократно получали высокие оценки от руководства региона. В сентябре 2020 года фабрика в Калуге заняла второе место среди крупных предприятий Калужской области в номинации «За внедрение наиболее эффективных природоохранных и ресурсосберегающих технологий» в конкурсе «Экоорганизация-2020» с проектом по переходу на использование электроэнергии из возобновляемых источников, а в 2019 – возглавила лист победителей с проектом по закуску новых очистных сооружений. Эти и другие эффективные технологии мы планируем применять и на фабрике в Новосибирской области.

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