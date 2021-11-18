Как Полнолуние и лунное затмение сильно повлияют на трех знаков зодиака 18-19 ноября 2021 года

Мы всегда слышали о Полнолунии и ее магии; даже если бы мы не были склонны верить в магию или силу Луны и звезд.
В «молитве» под полнолунием всегда было что-то такое, что заставляло нас чувствовать, что наши желания будут выполнены.
Для тех знаков зодиака, которые верят, и для тех знаков, которые не верят, есть еще очень многие из нас, которые смотрят на Луну в небе и надеются, что это прекрасное лунное тело улыбнется нам, давая нам то, что мы действительно хотим, пишет yourtango.com.
С 18 по 19 ноября 2021 года три знака зодиака находят свою настоящую любовь во время Полнолуния в Тельце.
18 и 19 ноября Полнолуние будет в Тельце - очень, очень любвеобильном знаке зодиака, который обещает осуществить некоторые очень реальные мечты для определенных знаков зодиака. Это время проявления - то, о чем мы просили, вполне может сбыться, особенно если то, о чем мы просили, является настоящей любовью.
Настоящая любовь - не интрижки, не влюбленность, ничего временного. Желаем любви на всю жизнь . Такой, которому мы можем доверять. Человек, которому мы можем доверять. А некоторым очень удачливым знакам зодиака в Полнолуние в Тельце придет большая удача в любви.
Знаки Зодиака, которые обретают настоящую любовь во время полнолуния в Тельце 18-19 ноября 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)Вы уже нашли свою настоящую любовь , и, как вы узнали, это дар, который продолжает дарить. На вашем пути нет никого «нового», но вот что должно произойти, так это то, что вы тот человек, которого вы должны признать, поскольку ваша настоящая любовь поднимет их игру на новый уровень, и вы будете в восторге.
Вы не думали, что это может стать так хорошо, и тем не менее, ситуация продолжает улучшаться.
Итак, вы тот, кто верит в силу Полнолуния и, поскольку она находится в вашем знаке прямо сейчас, вы чувствуете себя на миллион долларов. Любовь оказывает на вас прекрасное влияние; ты светишься.
Вы чувствуете себя уверенно, счастливым, поддерживаемым. Наконец-то вы можете расслабиться и погрузиться в доверие - вещь, которую невероятно сложно найти. Полнолуние в Тельце - это как сбывшаяся мечта - все хорошо.
Весы (23 сентября - 22 октября)В течение долгого времени вы избегали идеи настоящей любви, считая ее идеалом, который только разочаровывает человека. Зачем беспокоиться? Вы, конечно, стремились защитить себя, и кто мог вас винить?
Существует так много разбитых сердец, что кажется ненужным становиться одним из многих ... и все же во время Полнолуния в Тельце вы невольно влюбляетесь в кого-то , и этот человек полностью вас расстраивает.
Все эти мысли о том, что «любви не существует», внезапно превратились в «святой дым, я думаю, что влюблен, и этот человек УДИВИТЕЛЬНЫЙ!»
Да вы, Весы. Вы можете и будете влюбляться в того, кто достоин ваших эмоций и готов дать вам всю любовь, в которой вы нуждаетесь. И эта любовь верна, мой друг.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)С детства вы мечтали о настоящей любви. Конечно, это была фантазия, но вы не могли не думать, что что-то подобное могло быть реальным - и создано для вас. Во время Полнолуния в Тельце вы можете найти свою настоящую любовь, Рыбы, и узнать вас - вы сразу же погрузитесь в нее.
Это то, чего вы всегда хотели, и эта лунная сила направляет это прямо к вашему порогу. Это тот, кого вы уже знаете и о котором заботитесь, но здесь движется новая динамика, которая переносит вас в зону настоящей любви.
Этот человек действительно волнует вас, и они видят в вас то же самое. Они видят с вами будущее и хотят быть с вами добрыми. За это время вы убедитесь, что они честны и не имеют ничего, кроме позитивных намерений. Счастливого полнолуния, Рыбы. Похоже, ты наконец-то осуществил свою мечту.