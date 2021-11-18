Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как Полнолуние и лунное затмение сильно повлияют на трех знаков зодиака 18-19 ноября 2021 года

3:03:2011/18/2021,Руби Миранда
0

Вы не думали, что это может стать так хорошо, и тем не менее, ситуация продолжает улучшаться.

Для тех знаков зодиака, которые верят, и для тех знаков, которые не верят, есть еще очень многие из нас, которые смотрят на Луну в небе и надеются, что это прекрасное лунное тело улыбнется нам. Фото: Pixabay

Мы всегда слышали о Полнолунии и ее магии; даже если бы мы не были склонны верить в магию или силу Луны и звезд.

В «молитве» под полнолунием всегда было что-то такое, что заставляло нас чувствовать, что наши желания будут выполнены.

Для тех знаков зодиака, которые верят, и для тех знаков, которые не верят, есть еще очень многие из нас, которые смотрят на Луну в небе и надеются, что это прекрасное лунное тело улыбнется нам, давая нам то, что мы действительно хотим, пишет yourtango.com.

С 18 по 19 ноября 2021 года три знака зодиака находят свою настоящую любовь во время Полнолуния в Тельце.

18 и 19 ноября Полнолуние будет в Тельце - очень, очень любвеобильном знаке зодиака, который обещает осуществить некоторые очень реальные мечты для определенных знаков зодиака. Это время проявления - то, о чем мы просили, вполне может сбыться, особенно если то, о чем мы просили, является настоящей любовью.

Настоящая любовь - не интрижки, не влюбленность, ничего временного. Желаем любви на всю жизнь . Такой, которому мы можем доверять. Человек, которому мы можем доверять. А некоторым очень удачливым знакам зодиака в Полнолуние в Тельце придет большая удача в любви.

Знаки Зодиака, которые обретают настоящую любовь во время полнолуния в Тельце 18-19 ноября 2021 года:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы уже нашли свою настоящую любовь , и, как вы узнали, это дар, который продолжает дарить. На вашем пути нет никого «нового», но вот что должно произойти, так это то, что вы тот человек, которого вы должны признать, поскольку ваша настоящая любовь поднимет их игру на новый уровень, и вы будете в восторге.

Вы не думали, что это может стать так хорошо, и тем не менее, ситуация продолжает улучшаться.

Итак, вы тот, кто верит в силу Полнолуния и, поскольку она находится в вашем знаке прямо сейчас, вы чувствуете себя на миллион долларов. Любовь оказывает на вас прекрасное влияние; ты светишься.

Вы чувствуете себя уверенно, счастливым, поддерживаемым. Наконец-то вы можете расслабиться и погрузиться в доверие - вещь, которую невероятно сложно найти. Полнолуние в Тельце - это как сбывшаяся мечта - все хорошо.

Весы (23 сентября - 22 октября)

В течение долгого времени вы избегали идеи настоящей любви, считая ее идеалом, который только разочаровывает человека. Зачем беспокоиться? Вы, конечно, стремились защитить себя, и кто мог вас винить?

Существует так много разбитых сердец, что кажется ненужным становиться одним из многих ... и все же во время Полнолуния в Тельце вы невольно влюбляетесь в кого-то , и этот человек полностью вас расстраивает.

Все эти мысли о том, что «любви не существует», внезапно превратились в «святой дым, я думаю, что влюблен, и этот человек УДИВИТЕЛЬНЫЙ!»

Да вы, Весы. Вы можете и будете влюбляться в того, кто достоин ваших эмоций и готов дать вам всю любовь, в которой вы нуждаетесь. И эта любовь верна, мой друг.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

С детства вы мечтали о настоящей любви. Конечно, это была фантазия, но вы не могли не думать, что что-то подобное могло быть реальным - и создано для вас. Во время Полнолуния в Тельце вы можете найти свою настоящую любовь, Рыбы, и узнать вас - вы сразу же погрузитесь в нее.

Это то, чего вы всегда хотели, и эта лунная сила направляет это прямо к вашему порогу. Это тот, кого вы уже знаете и о котором заботитесь, но здесь движется новая динамика, которая переносит вас в зону настоящей любви.

Этот человек действительно волнует вас, и они видят в вас то же самое. Они видят с вами будущее и хотят быть с вами добрыми. За это время вы убедитесь, что они честны и не имеют ничего, кроме позитивных намерений. Счастливого полнолуния, Рыбы. Похоже, ты наконец-то осуществил свою мечту.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гороскопотношениязнаки зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам везёт в любви?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 18 ноября 2021 года
2:55:56 11/18/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 18 ноября 2021 года
Роспотребнадзор заявил о тяжелом течении коронавируса у курильщиков
2:45:20 11/18/2021
Роспотребнадзор заявил о тяжелом течении коронавируса у курильщиков
У трех знаков зодиака завершаются кармические отношения которых в период удачи в Водолее 18 ноября 2021 года
2:44:12 11/18/2021
У трех знаков зодиака завершаются кармические отношения которых в период удачи в Водолее 18 ноября 2021 года
Признаки постковидных осложнений у мужчин, женщин и детей: у кого последствия коронавируса наиболее выражены и серьезны, кто может умереть в ближайшие три месяца после заражения
2:36:46 11/18/2021
Признаки постковидных осложнений у мужчин, женщин и детей: у кого последствия коронавируса наиболее выражены и серьезны, кто может умереть в ближайшие три месяца после заражения
Церковный праздник 19 ноября: сегодня день почтение памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. История жизни святого
2:30:30 11/18/2021
Церковный праздник 19 ноября: сегодня день почтение памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. История жизни святого
«Фавипиравир» и «Арепливир» – это один и тот же препарат: когда в России начнут выпускать первое инъекционное лекарство от коронавируса
2:29:29 11/18/2021
«Фавипиравир» и «Арепливир» – это один и тот же препарат: когда в России начнут выпускать первое инъекционное лекарство от коронавируса
Когда в России введут обязательную вакцинацию против коронавируса: кто обязан прививаться в четвертую волну
2:25:33 11/18/2021
Когда в России введут обязательную вакцинацию против коронавируса: кто обязан прививаться в четвертую волну
Подруга звезды "Танцев со звездами" Кристины Асмаловской раскрыла детали ее смерти
2:23:42 11/18/2021
Подруга звезды "Танцев со звездами" Кристины Асмаловской раскрыла детали ее смерти
В Обнинске 5-летний ребенок выпал из окна пока мать слушала музыку
2:10:14 11/18/2021
В Обнинске 5-летний ребенок выпал из окна пока мать слушала музыку
Великие чудеса исцеления святителя Ионы, архиепископа Новгородского: текст чудотворной молитвы святому
2:00:47 11/18/2021
Великие чудеса исцеления святителя Ионы, архиепископа Новгородского: текст чудотворной молитвы святому