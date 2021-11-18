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Прямая трансляция лунного затмения 19 ноября 2021 года: Смотрите начало коридора затмений в прямом эфире по времени Москвы и Новосибирска

3:44:1311/18/2021
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Коридор затмений продлится до 4 декабря и завершатся затмением Солнца.

Лунное затмение стартует меньше, чем через сутки. Фото: Pixabay,com

Меньше чем через сутки жители Земли ощутят Лунное затмение. Напомним, с 19 ноября начинается коридор затмений, он продлится до 4 декабря и завершатся затмением Солнца. По словам астрологов, это тот период времени, когда нужно избавляться от всего старого и не нужно, выходить на новый уровень жизни, завершая отягощающие и затяжные жизненные циклы. Такая возможность уже предоставлялась землянам ранее - с 26 мая по 10 июня. В зимний коридор затмений у человечества будет шанс исправить свои многие аспекты жизни на один день больше.

Напоминаем, что затмение Луны начнет происходить с 09:02 по мировому времени 19 ноября. Москвичи увидят его с 12:02, а сибиряки смогут увидеть космическое явление в 16.02 по часовому поясу Новосибирска.

Стоит отметить, что наиболее яркое представление предстоит увидеть тем, кто живет в Северной и Южной Америке, Австралии, Западной Европе и восточной Азии.

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