Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 18 ноября 2021 года

Ваше чтение Таро с одной картой для всех знаков зодиака здесь в четверг, 18 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Луна меняет знаки зодиака в четверг. Мы оставляем интенсивность лунного транзита Полнолуния в Тельце, чтобы войти в легкую воздушную природу вдумчивого, любопытного и свободолюбивого воздушного знака, пишет yourtango.com.
Наш внутренний оборотень вырывается на следующие несколько дней, пока Луна проходит через знак Близнецов.
Пришло время сосредоточиться на идеалах, которые также присутствуют в карте Таро Мага, которая управляет Близнецами. Волшебник призывает нас использовать свои таланты, чтобы придумывать свежие идеи и использовать свои навыки наилучшим образом.
Но что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро в четверг?
Ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в четверг, 18 ноября 2021 года
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Сила
Легко сказать кому-то «оставайся сильным», но трудно услышать, когда ты устал быть тем, кого все считают крутым, но ты не чувствуешь этого внутри.
Тебе тоже нужно немного уверенности, Овен, но на этот раз не от себя. Есть такие сигналы, как повторяющиеся числа или утверждения, сказанные друзьями. как вселенная обещает вам, что все не развалится.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Колесо Фортуны
Ваш драйв и решимость так вдохновляют, и вот почему, когда все отдыхают и думают, что борьба за достижение вершины окончена, вы побеждаете и побеждаете в соревнованиях.
Вы всегда на шаг впереди всех, Телец, и когда вы достигаете своей цели, это главная причина, почему. Упорство.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Четверка Жезлов
Вы слишком разбросали свои интересы. Вам нужно будет сузить круг вопросов в других сферах своей жизни, чтобы сосредоточиться на этой.
Поначалу вам может быть грустно или грустно из-за того, что вам нужно отступить там, где вы были твердо привержены, но вы не можете быть всем для всех, Близнецы. Вы должны преуспеть в одной сфере своей жизни, и это для вас больше, чем для чего-либо еще.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: восьмерка пентаклей
Вы так усердно работали, чтобы изучить важные навыки и качества, поэтому, конечно, вы заслуживаете компенсации за то, что вы знаете.
Вы не должны недооценивать себя. Просите максимальную сумму, которую вы можете заработать. Когда кто-то просит вас поработать, не позволяйте своему страху перед этим словом не допустить, чтобы вам недоплачивали.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Король Пентаклей
Вы отвечаете как за свою судьбу, так и за свою судьбу. Хотя у вас могут быть определенные вещи, написанные для вас звездами, решение о том, следовать ли начатому вами пути или нет, полностью зависит от вас. У вас есть свобода воли, и вы сами решаете, как ее использовать.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Шестерка Пентаклей
Важный проект заслуживает того, чтобы его довели до конца. Вы можете не знать, сколько времени или энергии у вас есть, чтобы все это сделать, но с чего-то начните. Все, что вам нужно - это шаг за шагом.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Двойка Мечей
Ты чувствуешь себя таким преданным прямо сейчас. Трудно поверить, что другой человек может быть таким, но вы видите их такими, какие они есть, во всей их уродливой славе. Вам понадобится еще немного времени, чтобы оправиться от такого шока.
Этот момент - худший из всего. Завтра вы начнете чувствовать себя немного лучше и скоро вернетесь к своему нормальному состоянию, но станете мудрее и умнее из-за того, через что вы прошли.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Колесница
Вы не можете отказаться от того, во что верите, и вам может казаться, что самая сложная часть пути - это всего лишь момент испытания, с которым вы полны решимости столкнуться.
Ради любви и по всем причинам, которые вы задаете себе в уме, когда начинаете путешествовать по этому пути. Вы не собираетесь потерпеть неудачу или подвести себя, пока не доведете все до конца.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Четверка Пентаклей
Когда дело доходит до управления своими деньгами, вы знаете, что есть определенные вещи, которые вы можете делать, а что нет.
Вам не нужно много, чтобы быть счастливым, Стрелец, поэтому вам нужно убедиться, что вы работаете ради удовольствия, а не только ради дохода, который приятен, но не удовлетворяет ваш дух во время работы.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Дьявол
Возможно, вам будет легче начать отвернуться от тех областей вашей жизни, которые больше не служат вам или цели. Поначалу это будет нелегко, но в долгосрочной перспективе это будет легче для вашего сердца.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Паж Жезлов
Важное сообщение приносит с собой больше, чем просто новости, вы получаете приглашение к новому образу жизни.
Тебя зовут к приключениям, и разве это не увлекательно, Водолей? То, что вам понравится в следующий раз, будет для вас потрясающим.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Шестерка Кубков
Прогулка по переулку памяти так сладка. Разговор со старым другом или воспоминания о детстве с братьями и сестрами и родителями может вернуть вас в то время, когда вы действительно думали, что мир намного больше.
Теперь смотрите, как вы побеждаете, шаг за шагом, но никогда не забывайте, как далеко вы продвинулись!