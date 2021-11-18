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Удивительная рыба линкод с 555 зубами: ежедневная линька зубов включает по 20 штук и они вырастают за сутки

4:40:5911/18/2021,ДЭН ЭЙВЕРИ
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В то время как у людей есть резцы, клыки, коренные зубы и тому подобное, у линкод просто есть сотни игольчатых зубов, которые практически микроскопичны, но достаточно сильны, чтобы раздавить панцирь краба.

Ученые недавно определили, что рыба, не имеющая отношения к треске, теряет около 20 зубов каждый день. Фото: GETTY

Линкод - одно из самых зубастых существ на Земле, у него примерно 555 зубов на двух наборах челюстей. Ему нужны острые зубы, чтобы съесть свою добычу, в том числе лосося, крабов и кальмаров. Исследователи покрасили зубы рыбы в два разных цвета в течение десяти дней, чтобы увидеть, как быстро заменяются старые зубы.

Рыба заменяет около 20 зубов в день, подобно тому, как человек теряет зуб и растет каждые 24 часа. Морские эксперты обнаружили, что жуткая рыба, которая охотится в водах северной части Тихого океана, не просто имеет сотни зубов во рту, она постоянно теряет и заменяет их, пишет dailymail.co.uk.

Линкод - одно из самых зубастых существ на Земле, у него примерно 555 тонких острых зубов, выстилающих две группы челюстей. Чтобы эти зубы оставались острыми, он теряет их так же быстро, как они растут, оставляя до 20 зубов в день.

«Каждая костлявая поверхность во рту покрыта зубами», - сказала Live Science ведущий автор исследования Карли Коэн, кандидат биологических наук из Вашингтонского университета.

Эти зубы находят хорошее применение: вырастая до пяти футов в длину и 130 фунтов, линкод - жестокий хищник, который пожирает почти все, что может поместиться во рту, включая сельдь, лосося, морского окуня, крабов, кальмаров и даже маленьких осьминогов.

- Чем тупее зубы, тем труднее ей будет удерживать добычу. Так что возможность выпадать зубы и заменять их очень важна, - сказала The New York Times Кори Эванс, рыбный эколог из Университета Райса, не участвовавший в исследовании.

«Вам нужны острые заостренные зубы, и все зубы должны быть на острие». Линкод обитает на западном побережье Северной Америки от залива Аляска до Нижней Калифорнии.

Как и у большинства рыб, у него есть два набора челюстей - основные оральные и второй набор «глоточных» челюстей, расположенных глубже в их горле, которые используются для пережевывания пищи и помогают перемещать ее вниз к животу.

Исследование было опубликовано в прошлом месяце в журнале Труды. В то время как у людей есть резцы, клыки, коренные зубы и тому подобное, у линкод просто есть сотни игольчатых зубов, которые практически микроскопичны, но достаточно сильны, чтобы раздавить панцирь краба.

Как сказал Коэн Live Science, выброшенные зубы линкод - обычное дело, поэтому было ясно, что рыба теряет много жемчужно-белого цвета. Но «мы действительно понятия не имели, сколько это «много», - добавила она.

Чтобы выяснить это, Коэн и ведущий автор Эмили Карр, студентка бакалавриата биологии Университета Южной Флориды, изучили 20 тихоокеанских промысловых рыб, которых они держали в аквариумах в лабораториях Фрайдей Харбор при Вашингтонском университете.

Сначала рыб помещали в резервуар с морской водой, пропитанный красным красителем, окрашивающим их зубы, затем возвращали в обычный резервуар на 10 дней.

Затем их переместили в другой резервуар с морской водой, на этот раз со специальной зеленой краской. В результате любые зубы, которые присутствовали в начале эксперимента, будут как красными, так и зелеными, в то время как зубы, которые выросли в течение 10-дневного периода, будут показывать только зеленый краситель.

Эвтаназируя и рассекая рыбу, Карр поместил их зубчатые челюсти под микроскоп в темной лаборатории и вычислил соотношение красных и зеленых зубов для всех 20 особей, насчитав более 10 000 особей.

«Карли Коэн говорит, что засунула меня в шкаф, и я выпустил газету», - сказал Карр Live Science.

По ее оценкам, рыбы теряли и заменяли три процента зубов, или около 20, каждый день. Для человека это было бы равносильно потере зуба и росту нового каждые 24 часа.

Глоточные челюсти линкода, кажется, теряют зубы намного быстрее, хотя Коэн и Карр не знали почему.

«Мы не обнаружили разницы между коэффициентами замещения кормящейся и непищевой рыбы, предполагая, что кормление не было движущей силой замещения зубов», - написали они в своем отчете.

И, как и человеческие зубы, зубы линкод были запрограммированы на размер и расположение.

«Маленькие зубы в одном месте не превратятся в большие, даже если большой зуб поблизости потерян», - писали они.

У акул также есть несколько рядов зубов - от пяти до 15 рядов - а у китовой акулы всего 3000 ошеломляющих зубов.

Но зубы акулы отличаются от зубов других рыб во многих отношениях, в том числе тем, что зубы на их верхней челюсти значительно отличаются от зубов на нижней челюсти.

Рот Линкода больше похож на рот других видов, поэтому «они служат действительно хорошей моделью для изучения зубов рыб», - сказал Коэн Times. Однако многочисленные зубы линкоды - далеко не единственный необычный аспект ее анатомии: около 20 процентов видов имеют голубую или бирюзовую мякоть, что является результатом диеты из растений с высоким содержанием хлорофилла.

В 2017 году рыбак опубликовал в Instagram видео, на котором он пронзает линкод, а затем врезается в голубовато-голубую внутренность рыбы.

Окраска безвредна и исчезает при приготовлении рыбы.

«Многие люди предпочитают есть линкод другой рыбе», - сказал Infinite Kitchen ресторатор Анкориджа Йенс Хааген Хансен .

«Линкод - уродливая рыба, но вкус восхитительный», - сказал он. «Он очень хорош в хлопьях, и некоторые повара любят называть его похожим на лобстера. Если он подготовлен правильно, у него может возникнуть это твердое чувство».

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