Кому в России дали по 12 792 рубля из-за пандемии коронавируса. Список обладателей выплат от правительства

В России за льготными кредитами по программе «ФОТ 3.0» обратились более 23,5 тыс. компаний. Также известно, что банками было выдано уже более 20 млрд рублей. Такая информация появилась после проведения совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. На нем обсуждался ход реализации программ «ФОТ 3.0» и безвозмездные гранты для компаний МСП. Участие в заседании приняли представители банков и бизнеса.
А Безвозмездные гранты в размере 13,2 млрд рублей были выплачены предприятиям, занимающимся малым бизнесом и социально ориентированным НКО. с 15 ноября у них появится возможность получить сумму в размере одного МРОТ на одного сотрудника, то есть 12792 рубля. Заявки на такие выплаты будут приниматься до 15 декабря 2021 года.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил о том, что не знал об отсутствии разрешения на охоту. Мужчину задержали 29 октября, а в багажнике его автомобиля лежала разделанная туша лося. Тогда коммунист сообщил, что нашел тело животного, однако сейчас записал видео, в котором рассказал всю правду о произошедших событиях того дня.