Красная Луна-2021: Как самое длинное в истории лунное затмение 19 ноября 2021 года повлияет на землян, точное время и где его смотреть в России, рассказали в планетарии Новосибирска

19 ноября жители земли увидят самое долгое лунное затмение этого столетия. Начнется оно в 09:02 по всемирному времени или 12:02 по Москве. А вот сибиряки смогут наблюдать затмение Луны вечером - в 16.02. Но кроме этого, именно 19 ноября откроется так называемый коридор затмений, который закроется аж 4 декабря.
Итак, что же нужно делать в этот знаменательный день 19 ноября, ведь известно, что затмения особым способом влияют на человека и его судьбу. В беседе с журналистом «Курьер.Среда» 18 ноября астролог Владимир Агастьянов рассказал о коридоре лунного затмения и что нужно делать в эти дни, чтобы влияние Луны на человека было только положительным.
- Немного про коридор затмений. У человека есть биоритмы, они разные. Древние индусы выделили свои ритмы. Если отбросить астрологию, то Луна все равно задает свой цикл - 27 день. Это точки биоритма человека. В затмения у всех по-разному: кто-то агрессивный будет, кто-то более активный. Будут перенапряжения, боли в мышцах. У многих людей увеличивается роль симпатической части нервной системы, отвечающий за высвобождение жизненной энергии организма, поэтому это чревато кризисами перенапряжения в эти дни, особенно на реагирует сердечно-сосудистая система, сосуды головного мозга, также возможны спазмы других мышц организма, поэтому выйти дни рекомендуется заниматься медитацией и релаксацией, очень важно соблюдать режим работы и отдыха, не злоупотреблять возбуждающими средствами, кофе или энерготониками в бутылках, - советует астролог Владимир Агастьянов.
В лунное затмение, 19 ноября, многие специалисты советуют начать решать старые проблемы, а где-то даже уйти от того, что тяготит долгое время. Кстати подобный коридор затмений был в мае-июне этого года. Астролог Владимир Агастьянов рассказывает: после 12 часов Луна в этот день будет максимально влиять на человека.
- Про затмение 19 ноября - Солнце в оппозиции к луне, завтра Луна входит в созвездие Тельца. Также будет сильное влияние Юпитера, это границы Козерога и Водолея. Вот этот день надо использовать для изменений в жизни, надо сделать шаги, на которые не решались долго. Ну а вообще, затмения происходят каждый месяц. Если сильно обращать на это внимание, то, конечно, повышается чувствительность. К этому нужно спокойнее относиться, но прислушиваться к себе, своему ритму, организму, - рассказывает астролог Владимир Агастьянов.
Кстати, трансляцию лунного затмения смотрите здесь.
Как отметил в беседе с "Курьер.Среда" сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров, лунные затмения вовсе не такие темные, как, допустим, солнечные. Поэтому, даже в этот раз - самого длинного затмения, луна будет не черной, а небольшая часть ее тела станет красновато-бурой.
Общая продолжительность затмения составляет 6 часов 2 минуты. Но именно это частное затмение считается самым длинным за век - 3 часа 28 минут, не уступая затмению 1511 года, тогда, по данным NASA, Луна «ушла» аж на 3 часа 27 минут. Кстати, все лунные затмения, в частности 19 ноября, можно смотреть без специального оборудования для глаз.
В Европе это затмение начнётся утром и будет недостаточно заметно. А вот россияне увидят затмение на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. В отличие от Солнечного затмения, когда когда Луна выходит перед Солнцем, огибая его, и вызывает падение тени на участки Земли. В Лунном - сама Луна проходит через земную тень.
Отметим, что совсем скоро землян ждет и затмение Солнца, которое состоится 4 декабря. Именно в эту дату состоится полное затмение Солнца в Стрельце. Известно, что небесное явление будет длиться 1 минуту и 54 секунды. Время затмения по всемирному времени - 07:41, по Москве — 10:34 утра. Жители Новосибирской области смогут увидеть затмение с 14.34 по местному времени. Уникальное явление можно разглядеть в Южной Австралии и Южной Америке, Африке, Атлантике, в районе Тихого и Индийского океанов, а также континента Антарктида.
Более подробную информацию о лунном затмении с точки зрения науки читайте в интервью с сотрудником Большого новосибирского планетария Андреем Никифоровым в ближайшее время.