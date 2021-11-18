В Новосибирске пьяный муж пытался выбросить жену из окна 8 этажа, схватив за волосы

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор мужчине, которого обвиняли в совершении покушения на убийство. Следствием установлено, что осужденный 25 марта 2021 года находился в квартире, расположенной на 8 этаже дома № 23 по улице Приморская в Советском районе города Новосибирска, вместе со своей женой и ее сестрой. Между фигурантом и его супругой возникла ссора, в ходе словесной перепалки, мужчина пригрозил жене, что убьет ее.
Затем он схватил возлюбленную за волосы в коридоре квартиры и потащил к заранее открытому окну на кухне. Мужчина пытался скинуть свою жертву с восьмого этажа. В инцидент вмешалась сестра пострадавшей и спасла жизнь своей родственнице. Она оттолкнула пару от окна и закрыла его изнутри.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сейчас решение суда не вступило в законную силу.