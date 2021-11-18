Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске пьяный муж пытался выбросить жену из окна 8 этажа, схватив за волосы

4:20:2111/18/2021
0

Женщину смогла спасти ее сестра, которая выпивала вместе с супругами.

Мужчина угрожал жене убийством. Его отправили в тюрьму. Фото: Pexels.com

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор мужчине, которого обвиняли в совершении покушения на убийство. Следствием установлено, что осужденный 25 марта 2021 года находился в квартире, расположенной на 8 этаже дома № 23 по улице Приморская в Советском районе города Новосибирска, вместе со своей женой и ее сестрой. Между фигурантом и его супругой возникла ссора, в ходе словесной перепалки, мужчина пригрозил жене, что убьет ее.

Затем он схватил возлюбленную за волосы в коридоре квартиры и потащил к заранее открытому окну на кухне. Мужчина пытался скинуть свою жертву с восьмого этажа. В инцидент вмешалась сестра пострадавшей и спасла жизнь своей родственнице. Она оттолкнула пару от окна и закрыла его изнутри.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сейчас решение суда не вступило в законную силу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
приговорженамужугроза убийствомсуд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мужчина заслужил такое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому в России дали по 12 792 рубля из-за пандемии коронавируса. Список обладателей выплат от правительства
4:06:39 11/18/2021
Кому в России дали по 12 792 рубля из-за пандемии коронавируса. Список обладателей выплат от правительства
Главная молитва святителю Павлу 18 ноября. Молитесь истово
4:00:49 11/18/2021
Главная молитва святителю Павлу 18 ноября. Молитесь истово
БердскПрямая трансляция лунного затмения 19 ноября 2021 года: Смотрите начало коридора затмений в прямом эфире по времени Москвы и Новосибирска
3:44:13 11/18/2021
Прямая трансляция лунного затмения 19 ноября 2021 года: Смотрите начало коридора затмений в прямом эфире по времени Москвы и Новосибирска
Самая мускулистая женщина в мире Наталья Кузнецова завела аккаунт на онлифанс и выкладывает свои голые фото
3:42:52 11/18/2021
Самая мускулистая женщина в мире Наталья Кузнецова завела аккаунт на онлифанс и выкладывает свои голые фото
Категорические запреты в день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского 19 ноября: и три важных дела
3:30:33 11/18/2021
Категорические запреты в день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского 19 ноября: и три важных дела
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 18 ноября 2021 года
3:21:52 11/18/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 18 ноября 2021 года
БердскПод Искитимом на трассе Р-256 столкнулись зерновоз и военный бензовоз
3:12:19 11/18/2021
Под Искитимом на трассе Р-256 столкнулись зерновоз и военный бензовоз
БердскВ Бердске вонять не будет: топ-менеджер Purina раскрыл все секреты будущего завода по производству кормов для животных за 10 млрд рублей
3:06:07 11/18/2021
В Бердске вонять не будет: топ-менеджер Purina раскрыл все секреты будущего завода по производству кормов для животных за 10 млрд рублей
Как Полнолуние и лунное затмение сильно повлияют на трех знаков зодиака 18-19 ноября 2021 года
3:03:20 11/18/2021
Как Полнолуние и лунное затмение сильно повлияют на трех знаков зодиака 18-19 ноября 2021 года
Можно ли 19 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского?
3:00:35 11/18/2021
Можно ли 19 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского?