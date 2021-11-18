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В Бердске девять ветхих и аварийных домов не могут снести из-за судов владельцев «квадратов»: Список опасных многоэтажек

4:23:2011/18/2021
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Примечательно, что в этом году лишь один многоквартирный дом признан аварийным - № 56 по ул. Ленина.

Дом № 118 по улице Ленина снесли в 2020 году. Фото: "Курьер.Среда"

Несмотря на тяжелые пандемийные времена жизнь в Бердске кипит. Коронавирус мало влияет на активную застройку Бердска новыми домами. как ранее сообщал "Курьер.Среда", только в 2020 году в Бердске введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, а на 1 ноября 2021 года введено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов. На эту же дату введено в эксплуатацию 22 448 квадратов жилой площади.

А что происходит с домами, которые признаны ветхими и аварийными в Бердске? Известно, что владельцев разрушенных домов переселяют в новые квартиры. горожанам предоставляют такую же квадратуру в новостройках, что они имели в своих старых квартирах. Как рассказали "Курьер.Среда" в администрации Бердска, по состоянию на 10 ноября 2021 года, в Бердске признаны аварийными и не расселены 9 многоквартирных домов. Примечательно, что в этом году лишь один многоквартирный дом признан аварийным - № 56 по ул. Ленина:

1. Комсомольская, 2а;
2. Комсомольская, 10а;
3. К.Маркса, 20;
4. Ленина, 56;
5. Попова, 17;
6. Центральная, 1;
7. Энергетическая, 3;
8. Энергетическая, 7;
9. Энергетическая, 9.

- Снос расселенных многоквартирных домов возможен лишь при полном отсутствии прав третьих лиц на жилые помещения в данных домах. В связи с тем, что в расселенных аварийных домах имеются жилые помещения, на которые собственники оформляют свои права, решают другие вопросы в судебном порядке - вступление в наследство, решение вопроса о получении денежной компенсации и т.п. - в настоящее время осуществить их снос не представляется возможным. Снос будет произведен после урегулирования всех вопросов в судебном порядке и перехода права собственности на жилые помещения в аварийных домах к городу Бердску. В 2021 году был снесен 1 многоквартирный дом - Ленина, 118, - ответили в мэрии 18 ноября.

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