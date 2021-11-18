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В Бердске три жилых дома и детский сад останутся без горячей и холодной воды 18 ноября из-за аварии

4:26:3811/18/2021
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Водоснабжения не будет до самого вечера.

В Бердске отключат всю воду на четыре часа. Фото: Pixabay.com

В Бердске МУП «Комбинат бытовых услуг» сообщил местным жителям о том, что сегодня 18 ноября будет осуществлено отключение горячего и холодного водоснабжения у жителей домов № 6 по улице Рогачева и № 4, 4/1, по улице Паволова. Также воды не будет в детском саду № 9 «Теремок». Это связано с тем, что была обнаружена неисправность пожарного гидранта в тепловой камере возле жилого дом № 6 по улице Рогачева. Известно, что воды не будет с 13:00 до 17:00.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что под Искитимом на трассе Р-256 столкнулись два автомобиля. В аварию попали бензовоз и зерновоз. Прицеп второго автомобиля оказался в кювете, а содержимое кузова высыпалось на дорогу. Пострадавших в ДТП не было, но из-за перегороженной проезжей части образовалась длинная пробка.

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водаводоснабжениегорячая водаХолодная вода.
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