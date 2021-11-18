Как Лунное затмение и Бобровая Луна 19 ноября 2021 года отразятся на животных: на что обратить внимание

19 ноября 2021 года произойдет уникальное астрономическое явление, которое жители Земли не наблюдали последние 7 лет. Дело в том, что в эту дату одновременно произойдет Полнолуние, называемое Бобровой Луной, а также частичное Лунное затмение. Объединение двух этих явлений обладает огромнейшей по силе энергетикой и может по-разному влиять на состояние людей. Однако 19 ноября чувствовать себя странно будут не только люди, но и животные.
По своей природе животные крайне чувствительные создания, напрямую зависящие от природных циклов и фаз ночных светил. Они буквально «синхронизируются» с природой, например, уходя на ночь в сон и ведя себя активно в течение дня, вступая в процесс линьки в определенное время года. Однако Лунное затмение и Полнолуние способны ввести любимцев в заблуждение. Так птицы садятся днем на место ночлега и спят, а кошки и собаки могут нервничать, прижиматься к хозяину или прятаться в укромных местах, чтобы защититься от невидимой угрозы.
Как точно понять, что ваш питомец чувствует сильное влияние Лунного затмения и Бобровой Луны?
• питомец отказывается от еды, либо у него наоборот резко усиливается аппетит
• наблюдается характерное изменение поведения, например, пассивность и долгий сон
• легко прослеживается беспокойство, нервозность: питомец может прижимать уши, опасливо озираться по сторонам, ерошить шерсть. Некоторые прячутся в укромных местах, где тихо сидят долгое время
• могут прослеживаться внезапные вспышки агрессии, которые необходимо подавлять, успокаивая животное, угощая его любимыми лакомствами
Если вы замечаете, что ваш любимец плохо себя чувствует и предпочитает отдых активности, то не беспокойте его. Дайте ему приспособиться, привыкнуть и набраться сил.