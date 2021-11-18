Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как Лунное затмение и Бобровая Луна 19 ноября 2021 года отразятся на животных: на что обратить внимание

4:45:5011/18/2021
0

Животные могут быть также чувствительный к астрономическим событиям, как и люди. Поэтому по определенным признакам хозяевам любимцев надо понимать, как им помочь пережить энергетически тяжелый период.

Лунные циклы, обладающие мощной энергетикой, способны сильно влиять не только на состояние людей, но и животных. Фото: Pixabay.com
Лунные циклы, обладающие мощной энергетикой, способны сильно влиять не только на состояние людей, но и животных. Фото: Pixabay.com

19 ноября 2021 года произойдет уникальное астрономическое явление, которое жители Земли не наблюдали последние 7 лет. Дело в том, что в эту дату одновременно произойдет Полнолуние, называемое Бобровой Луной, а также частичное Лунное затмение. Объединение двух этих явлений обладает огромнейшей по силе энергетикой и может по-разному влиять на состояние людей. Однако 19 ноября чувствовать себя странно будут не только люди, но и животные.

По своей природе животные крайне чувствительные создания, напрямую зависящие от природных циклов и фаз ночных светил. Они буквально «синхронизируются» с природой, например, уходя на ночь в сон и ведя себя активно в течение дня, вступая в процесс линьки в определенное время года. Однако Лунное затмение и Полнолуние способны ввести любимцев в заблуждение. Так птицы садятся днем на место ночлега и спят, а кошки и собаки могут нервничать, прижиматься к хозяину или прятаться в укромных местах, чтобы защититься от невидимой угрозы.

Как точно понять, что ваш питомец чувствует сильное влияние Лунного затмения и Бобровой Луны?

• питомец отказывается от еды, либо у него наоборот резко усиливается аппетит
• наблюдается характерное изменение поведения, например, пассивность и долгий сон
• легко прослеживается беспокойство, нервозность: питомец может прижимать уши, опасливо озираться по сторонам, ерошить шерсть. Некоторые прячутся в укромных местах, где тихо сидят долгое время
• могут прослеживаться внезапные вспышки агрессии, которые необходимо подавлять, успокаивая животное, угощая его любимыми лакомствами

Если вы замечаете, что ваш любимец плохо себя чувствует и предпочитает отдых активности, то не беспокойте его. Дайте ему приспособиться, привыкнуть и набраться сил.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
влияниелунное затмениеполнолуниеживотные.Бобровая ЛунаСимптомы.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы помогаете животным пережить тяжелые астрономические явления?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 18 ноября 2021: плохая космическая погода приходит в спокойное состояние, сколько продлится такая обстановка?5
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 ноября 2021 в России и мире
Депутат Рашкин, которого задержали с тушей лося, заявил, что не знал об отсутствии разрешения на охоту13
«Он просто лежал и смотрел в точку»: Мама 6-летнего мальчика со СМА рассказала, как лечили ее сына и как он умирал в Новосибирске5

Последние новости

Как Лунное затмение и Бобровая Луна 19 ноября 2021 года отразятся на животных: на что обратить внимание
4:45:50 11/18/2021
Как Лунное затмение и Бобровая Луна 19 ноября 2021 года отразятся на животных: на что обратить внимание
Путин заявил о росте социальных выплат и пенсий россиянам в 2022 году
4:00:21 11/18/2021
Путин заявил о росте социальных выплат и пенсий россиянам в 2022 году
Бобровая СуперЛуна: что никогда нельзя делать в момент Полнолуния и частичного Лунного затмения 19 ноября 2021 года
4:00:15 11/18/2021
Бобровая СуперЛуна: что никогда нельзя делать в момент Полнолуния и частичного Лунного затмения 19 ноября 2021 года
QR-код давать на 2 или 3 месяца по уровню антител предложил иммунолог: У 25% перенесших коронавирус они пропадают
3:44:30 11/18/2021
QR-код давать на 2 или 3 месяца по уровню антител предложил иммунолог: У 25% перенесших коронавирус они пропадают
Труп полицейского нашли в его служебном кабинете в одном из отделов МВД в Тверской области
3:23:56 11/18/2021
Труп полицейского нашли в его служебном кабинете в одном из отделов МВД в Тверской области
В Новосибирске рестораторы собирают подписи за отмену QR-кодов при посещении общепита
3:10:17 11/18/2021
В Новосибирске рестораторы собирают подписи за отмену QR-кодов при посещении общепита
Денежный календарь на все финансовые операции по лунному календарю в конце ноября и декабре 2021 года
3:00:30 11/18/2021
Денежный календарь на все финансовые операции по лунному календарю в конце ноября и декабре 2021 года
10 подростков избили сверстника у торгового центра в Подмосковье: Пострадавший попал в больницу
2:59:38 11/18/2021
10 подростков избили сверстника у торгового центра в Подмосковье: Пострадавший попал в больницу
Дерипаска обвинил во лжи главу Центробанка после ее объяснения причин подорожания продуктов в России
2:35:59 11/18/2021
Дерипаска обвинил во лжи главу Центробанка после ее объяснения причин подорожания продуктов в России
БердскВ Бердске рецидивист отоварился в магазинах по чужой банковской карте на 8 тыс. рублей
2:12:46 11/18/2021
В Бердске рецидивист отоварился в магазинах по чужой банковской карте на 8 тыс. рублей