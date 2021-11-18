У трех знаков зодиака 18 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

Что составляет тяжелый день в этот день для определенных гороскопов, так это установка космических транзитов и то, как они влияют на эти конкретные знаки зодиака, у которых 18 ноября 2021 года будет тяжелый день.
В четверг есть несколько транзитов, которые могут вызвать тревогу, беспорядок или хаос.
Мы также можем ощущать негативную энергию, которая приходит с замешательством и неправильным выбором, пишет yourtango.com.
Мы смотрим на Луну в Трине Плутона как на нашего главного виновника, отдавая дань уважения нашему пылкому маленькому другу, Меркурию в Трине Нептуна.
Между этими двумя переходами мы будем принимать неверные решения, которые приведут к мгновенному сожалению, с добавлением привкуса кислого винограда.
Мы будем находиться в наших головах большую часть дня, замышляя, слишком много обдумывая, предвидя катастрофы и гадая, где мы ошиблись.
Весь этот день мы проведем в наших мыслях ; мы не сможем ясно мыслить, теперь мы сможем решить, что с этим делать. Сегодня хороший день, чтобы остановиться и подумать, прежде чем принимать поспешные решения.
Знаки зодиака, у которых 18 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Козерог (22 декабря - 19 января)Луна в трине с Плутоном лежит в основе того, почему сегодня вы чувствуете такую раздражительность. В вашей жизни сейчас слишком много всего происходит, и у вас нет терпения к тому, что вам не подходит.
Сегодня мало что подходит вам, но что с того? Разве не так устроена жизнь?
Да, да, именно так устроена жизнь, и вы, из всех людей, знакомы с таким прагматизмом, но сегодня вы не чувствуете себя «хорошо». Это неприятно, и больше всего вас расстраивает то, что вы не можете указать пальцем на то, что не так. Все, что вы знаете, это то, что окружающие действуют вам на нервы и, похоже, подрывают ваш ежедневный прогресс.
Вы находитесь в центре своего раздражения; ты злишься на себя за то, что не можешь этого добиться. Ты, Козерог, дашь себе передышку. Не каждый день в твоей жизни может быть отличным.
Водолей (20 января - 18 февраля)Сегодня вы все о темных силах, Водолей, и в целом это хорошо работает на вас. Вам нравится предаваться темным мыслям. Они вдохновляют вас и заставляют течь ваши творческие соки. Но сегодня эти мысли просто угнетают.
Вы действительно приветствуете такие дни, думая, что они побудят вас к невероятному творчеству, но, тем не менее, этот день, 18 ноября, похоже, не приносит вам ничего, кроме неуверенности в себе и скуки.
Для человека, которому редко, если вообще когда-либо, скучно, такие дни угнетают . Вы хотите избавиться от негативных эмоций, но не можете даже начать. Вы чувствуете себя ленивым и сонным в течение дня. Вы знаете, что это пройдет, но сейчас вы глубоко в нем, и это мешает вашему стилю.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Меркурий в Трине и Нептуне мог бы работать на вашей стороне, если бы не сильное влияние Луны в Трине и Плутоне, которое оказывает особое влияние на вашу вибрацию. Луна в трине с Плутоном - это Базз Киллингтон вашего дня, и вы, кажется, не можете избавиться от «него».
Последнее, что вам нужно в этот момент недели, - это непреодолимое чувство плохого настроения. Это прекратится, но не раньше, чем закончится, и это то, что 18 ноября приготовило для тех, кто родился под знаком Рыб.
Сегодня вы можете плакать без всякой причины. Вы также можете заметить, что никто не хочет приближаться к вам, так как вы кажетесь людям «страшным» - несговорчивым и недоступным. Возможно, это будет лучше, потому что вы склонны кусать головы тем, кто вам не нравится в этот день. Может быть, лучше просто покататься на этом, Рыбы.