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Российский боец MMA Акмал Хожиев убил говяжьей костью врача в США из-за коронавируса

5:30:0511/18/2021
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Мужчина страдал приступами агрессии и угрожал всех убить.

Пырнул костью в шею врача из-за спора о ковиде. Фото: Pixabay.com

В США Акмал Хожиев – российский боец смешанного стиля убил врача из-за спора о вакцинации от коронавируса. Спортсмен проводил совместный ужин с медиком Мираном Рибати, в ходе которого между молодыми людьми возник спор о вакцинации от COVID-19. Словесная перепалка переросла в драку. Известно, что Хожиев активно выступал против прохождения вакцинации.

Боец принялся душить своего оппонента прямо за ужином, а после ранил его говяжьей костью в шею. Пострадавший скончался от полученных травм. Спортсмена задержали сотрудники полиции и предъявили ему обвинение в убийстве с отягчающих обстоятельствах: применение смертельного оружия. Молодой человек признал свою вину в совершении убийства. Он был заключен под стражу, а после его выпустили под залог в 1 млн долларов.

Знакомые бойца рассказали, что молодой человек в последнее время имел проблемы с психикой и страдал от неконтролируемых приступов агрессии. Также стало известно, что молодого человека множество раз выгоняли из спортзалов. Он угрожал персоналу заведений расправой. Мужчина обещал зарезать своих собеседников.

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