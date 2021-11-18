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В России с января 2022 вырастет размер детских выплат

5:52:2211/18/2021
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Пособия для многодетных станут больше в нескольких регионах России.

Детские пособия вырастут в России. Повышение произойдет в регионах и в столице. Фото: Pixabay.com

Ведущий специалист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская заявила, что с 1-го января 2022 года в России увеличат детские выплаты. Вырастут выплаты пособий для льготников и многодетных семей столицы. Также будут изменены и размеры некоторых выплат в региона. Например, в Тульской области в ту же дату будут повышены выплаты для детей, которые находятся под опекой.

– В Челябинской области будет повышен размер социальной помощи для многодетных семей. Такое произойдет с 1 января 2022 года для семей, которые получают выплаты для третьего ребенка до трех лет, – сообщила юрист.

Также в регионе будет изменен статус многодетной семьи. Теперь к таким будут относиться семьи, в которых живут учащиеся до 23 лет. Ранее возраст составлял 18 лет. О прочих изменениях в вашем регионе вы можете узнать на портале Госуслуг или органах соцзащиты. Также будет повышена пенсия для неработающих пенсионеров, получающих денежные средства по старости и инвалидности. Повышение коснется и пенсий по потере кормильца. Повышение произойдет на 5,9%. Они ожидаются в апреле.

Также в столице будет повышен городской социальный стандарт минимального дохода для неработающих пенсионеров. Теперь его сумма составит 21 193.

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