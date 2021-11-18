«Мусорная свалка в 5 км от центра Бердска»: Депутаты подписывают протестное обращение в правительство и требуют вычеркнуть полигон из схемы

На сессии горсовета Бердска, прошедшей 18 ноября, по окончании рассмотрения всех вопросов повестки заседания, депутат Елена Белова объявила коллегам о возможности поставить подписи под обращением против размещения у бердской границы новой мусорной свалки. Эту инициативу она озвучила «Курьер.Среда» в среду, накануне депутатской сессии.
Как пояснила Белова коллегам, сейчас проходят общественные обсуждения территориальной схемы обращения с отходами. И у бердчан есть время и возможность высказать свою позицию с тем, чтобы участок под полигон ТКО у бердского кладбища на территории Искитимского района вычеркнули из терсхемы.
- Сейчас правительство Новосибирской области корректирует территориальную схему. И если вы поддерживаете позицию, что вблизи города Бердска на земельном участке у поселка Маяк не должно быть полигона, я вас прошу это письмо подписать. Пять дней оно будет находиться в Совете депутатов, а потом мы его зарегистрируем и отправим в правительство Новосибирской области, - озвучила депутат Белова.
Она предложила народным избранникам в течение суток вносить свои предложения и замечания по тексту обращения к региональной власти. По ее словам, на сессию этот вопрос для обсуждения вынести не успели. Поэтому выбрали такой вариант — сбора подписей среди членов представительной власти Бердска. А тема для всех бердчан, по ее оценке, имеет очень важно значение — фактически решается судьба всего города.
Первым после самой Беловой обращение к министру ЖКХ и энергетики подписал Аркадий Брагин, представить КПРФ в горсовете. Он уверен, что протесты горожан будут услышаны и в конце концов запланированный под мусорную свалку участок под носом у Бердска вычеркнут из территориальной схемы. По его мнению, нельзя допустить размещение полигона вблизи активной жизнедеятельности города.
- Во-первых он будет близко к центру города. Во-вторых, почему именно эта территория? И в -третьих, если земля рядом используется военными структурами, то почему вообще речь идет об использовании этой территории? Есть вопросы, начиная с гуманитарной проблемы и заканчивая юридическими, - пояснил свою позицию Брагин, выразив уверенность, что новой мусорной свалки под Бердском региональные власти не допустят.
В обращении региональному правительству Елена Белова указывает, что новая свалка будет находиться в 5 км от центра города с населением свыше 100 тыс. человек и на расстоянии менее 1 км от дачных обществ, где круглогодично живут люди. Рядо находится исток речки Раздельной, впадающей в Обское море. Кроме того, она напомнила о противоречии с Воздушным кодексом РФ, поскольку место будущей свалки входит в 15-километровую зону аэродрома «Бердск-Центральный», что запрещено.
Напомним, что с 11 ноября в Новосибирской области началось общественное обсуждение проекта корректировки территориальной схемы обращения с отходами. В список из 17 новых мусорных свалок входит полигон ТКО на границе с Бердском. Его планируют построят в Искитимском районе у села Маяк до 2023 году за 430 млн рублей на деньги частного инвестора. Земля под свалку, где предполагается открытое захоронение отходов и сооружение сортировочной линии, принадлежит крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.
Предполагается, что что новый полигон, уже получивший название «Маяк», способен разместить 40 тыс. тонн мусора в год, собираемых в нескольких муниципальных образованиях. Однако только Бердск, как говорится в терсхеме, производит в год 45,5 тыс. тонн мусора, в половину меньше Искитим и столько же Искитимский район. Академгородок тоже должен будет возить сюда мусор, но его объемы не уточняются.
Противники свалки не исключают, что в итоге полигон ТКО увеличится в пять раз, как проектировалось изначально — под 200 тыс. тонн в год. Однако это проект не прошел по санитарным нормам и его оперативно переделали, уменьшив мощность. Только в новом варианте, как полагают общественники, такой свалки не хватает даже для Бердска, а посему она вообще не имеет смысла. Стоит напомнить, что в перспективе до 2028 года в планах областной власти нет ликвидации существующей в Бердске свалки. Считается, что она вполне способна принимать мусор еще как минимум 10 лет.
В том числе на этом основании Елена Белова считает целесообразным подобрать иной земельный участок для нового полигона ТКО, который более соответствовал бы «нормам по объему и экологическим требованиям». В обоснование своей «убедительно просьбы» вычеркнуть участок у Маяка из терсхемы, депутат приложила несколько ответов из министерств и ведомств, которые дали отрицательное заключение по расположению мусорной свалки в этом месте.