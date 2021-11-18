Певица Маша Распутина назвала дату, когда наступят «золотые времена» для России и «начнут править Светлые боги»

В России певица Маша Распутина заявила, что золотые времена для страны начнутся к 2026 году, об этом она рассказала на Youtube-шоу «Лучше – правду» с Суреном Каграмовым. По словам артистки, совсем скоро на территории России начнется правление со стороны "Светлых богов". Также певица заявила, что страна должна называться Русью. Принимая участие в шоу артистка успела обвинить династию Романовых в создании крепостного права.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что российской боец MMA пырнул говяжьей костью врача, с которым ужинал из-за спора о вакцинации от коронавируса. В ходе трапезы между медиком и спортсменом разразился спор. Сначала Хожиев принялся душить своего оппонента, а затем удалил костью в шею Мужчина скончался от полученных травм. Подозреваемый признал свою вину и был отпущен под залог в 1 млн долларов.