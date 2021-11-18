Компания Apple стала продавать детали для ремонта айфонов в домашних условиях

Компания Apple запустит в продажу более 200 запчастей от устройств, чтобы пользователи могли самостоятельно ремонтировать свои гаджеты. Это аргументируется тем, что клиенты компании смогут покупать оригинальные детали для телефонов и компьютеров и ремонтировать их вручную.
– Поддержка самостоятельного ремонта была запущена сегодня в компании Apple. Она позволит получать детали от устройств самостоятельно для тех, кто хочет заниматься ремонтом сам, вместо обращения в сервисные центры, – говорится в сообщении.
Для реализации такой идеи компания откроет отдельный интернет-магазин, в котором будут представлены сотни товаров. Основное внимание будет уделено запчастям для ремонта экранов, зарядных устройств и камер. Также будут доступны запчасти для Mac с чипами M1. Возможность самостоятельного ремонта смартфонов появится в США с 2022 года. А иные страны станут пользоваться такими услугами в течение следующего года.