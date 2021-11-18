В Новосибирске на стройке 25-этажки сорвалась люлька с рабочими. Один человек погиб, еще двое в крайне тяжелом состоянии

В Новосибирске на стройке по улице Большевистской, 32, стр. 1 произошло ЧП. Там сорвалась люлька со строителями с высоты 9-этажа. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Как сообщили врачи скорой помощи, работы производили трое мужчин 30, 39 и 25 лет. Один из них скончался до приезда скорой помощи – 30-летний пострадавший.
– Двое из них получили тяжелые травмы, черепно-мозговые и позвоночника. Также у них диагностированы ушибы внутренних органов. Оба выживших доставлены во 2-ю больницу скорой помощи, — сообщила главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова порталу НГС.
Сообщается, что инцидент произошел на глазах у местных школьников. Также известно, что сотрудники Новосибирской прокуратуру уже приступили к проведению доследственной проверки по данному факту.
- Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска организовала проверку в связи с происшествием, в котором пострадали рабочие. Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и оценит соблюдение требований безопасности при проведении работ на строительном объекте, - сообщили в ведомстве.
Напомним, похожий инцидент произошел 24 мая 2021 года в Новосибирске. Тогда люлька с рабочими сорвалась с высоты примерно в 13:00 на улице Кропоткина, 130/6. Пострадавших было четверо.