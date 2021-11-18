В Бердске сотрудники детского сада прошли почти пять миллионов шагов и обогнали многие российские города

В Бердске сотрудники МБДОУ № 6 «Светлячок» приняли участие в проекте «Человек идущий» по фоновой ходьбе. Такие соревнования проводятся на территории всей России. Участники подсчитывают шаги при помощи мобильного приложения. Турнир направлен на мотивацию и повышение ежедневной двигательной активности людей различных возрастов, такое сообщение появилось на официальном сайте администрации Бердска.
– Соревнования проводятся в течение длительного времени, что обеспечивает долгую физическую активность участникам, – говорится в сообщении.
Участие в соревновании принимали 1 213 команд со всей России. Команда МБДОУ № 6 «Светлячок» города Бердска приняла активное участие в номинации «Организации». Они прошли более 4,8 миллионов шагов в совокупности и заняли 296 строчку состязаний. Сообщается, что данное мероприятие пробудило интерес у многих участников, которые ранее не занимались спортом.