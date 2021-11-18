Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске сотрудники детского сада прошли почти пять миллионов шагов и обогнали многие российские города

7:53:4911/18/2021
0

Участие в соревновании принимали 1 213 команд со всей России.

Сотрудники Бердского образовательного учреждения приняли участие в соревнованиях по ходьбе. Фото: Pixabay.com

В Бердске сотрудники МБДОУ № 6 «Светлячок» приняли участие в проекте «Человек идущий» по фоновой ходьбе. Такие соревнования проводятся на территории всей России. Участники подсчитывают шаги при помощи мобильного приложения. Турнир направлен на мотивацию и повышение ежедневной двигательной активности людей различных возрастов, такое сообщение появилось на официальном сайте администрации Бердска.

– Соревнования проводятся в течение длительного времени, что обеспечивает долгую физическую активность участникам, – говорится в сообщении.

Участие в соревновании принимали 1 213 команд со всей России. Команда МБДОУ № 6 «Светлячок» города Бердска приняла активное участие в номинации «Организации». Они прошли более 4,8 миллионов шагов в совокупности и заняли 296 строчку состязаний. Сообщается, что данное мероприятие пробудило интерес у многих участников, которые ранее не занимались спортом.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
зожходьбаСпорт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы считаете количество шагов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Исследование: Почему некоторые медицинские работники выступают против вакцинации от коронавируса?2
Под Искитимом на трассе Р-256 столкнулись зерновоз и военный бензовоз
«Мусорная свалка в 5 км от центра Бердска»: Депутаты подписывают протестное обращение в правительство и требуют вычеркнуть полигон из схемы3
В Бердске вонять не будет: топ-менеджер Purina раскрыл все секреты будущего завода по производству кормов для животных за 10 млрд рублей6

Последние новости

БердскВ Бердске владелец мощного Porsche 911 Turbo S заплатил транспортный налог в 168 000 рублей. Рейтинг из самых дорогих автомобилей, которые разъезжают по дорогам города
7:47:20 11/18/2021
В Бердске владелец мощного Porsche 911 Turbo S заплатил транспортный налог в 168 000 рублей. Рейтинг из самых дорогих автомобилей, которые разъезжают по дорогам города
В Новосибирске СК возбудил уголовное дело после падения люльки с тремя строителями
7:32:07 11/18/2021
В Новосибирске СК возбудил уголовное дело после падения люльки с тремя строителями
В Москве прокурор требует более жесткий приговор 18-летней студентке Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Солнцево. Комментарий адвоката
7:12:33 11/18/2021
В Москве прокурор требует более жесткий приговор 18-летней студентке Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Солнцево. Комментарий адвоката
Подробности смертельной трагедии в Новосибирске: оборванный трос убил строителя в люльке
7:04:23 11/18/2021
Подробности смертельной трагедии в Новосибирске: оборванный трос убил строителя в люльке
Короткие женские ритуалы на Полнолуние и частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года: время загадывания желаний в СуперЛуну
7:00:26 11/18/2021
Короткие женские ритуалы на Полнолуние и частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года: время загадывания желаний в СуперЛуну
В новосибирской больнице пациентку с диабетом привязывали к кровати. У женщины образовались пролежни
6:55:06 11/18/2021
В новосибирской больнице пациентку с диабетом привязывали к кровати. У женщины образовались пролежни
В Новосибирске на стройке 25-этажки сорвалась люлька с рабочими. Один человек погиб, еще двое в крайне тяжелом состоянии
6:37:16 11/18/2021
В Новосибирске на стройке 25-этажки сорвалась люлька с рабочими. Один человек погиб, еще двое в крайне тяжелом состоянии
Компания Apple стала продавать детали для ремонта айфонов в домашних условиях
6:31:02 11/18/2021
Компания Apple стала продавать детали для ремонта айфонов в домашних условиях
В России Госдума приняла закон о приостановке выплат по вкладам СССР до 2025 года
6:16:41 11/18/2021
В России Госдума приняла закон о приостановке выплат по вкладам СССР до 2025 года
Певица Маша Распутина назвала дату, когда наступят «золотые времена» для России и «начнут править Светлые боги»
6:05:54 11/18/2021
Певица Маша Распутина назвала дату, когда наступят «золотые времена» для России и «начнут править Светлые боги»