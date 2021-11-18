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В Бердске начмед Рэм Волков не извинился перед Антоном Ивановым за слова о «хайпе». Сын Татьяны Грековой грозился облить себя бензином ради кислорода для мамы в ковидном госпитале

9:02:2811/18/2021,Алина Бурова
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Антон заявил, что боится ложных исков и сфабрикованных дел в его сторону. Бердчанин после смерти единственного родного человека пережил многое.

Антон Иванов был готов к решительным действиям ради мамы. Фото: Со страницы Антона Иванова

Начмед Бердска Рэм Волков не принес извинений за слова «о хайпе» Антону Иванову, потерявшему мать в ЦГБ. Об этом «Курьер.Среда» стало известно, сегодня, 18 ноября от самого Антона.

Напомним, что ранее Антон Иванов заявлял об угрозах облития себя бензином перед ЦГБ Бердска, так как по словам молодого человека, его матери Татьяне Грековой не оказывали должного лечения. Парню приходилось привозить в больницу баллоны с кислородом, а также лекарства. 24 июля 2021 года в реанимации Татьяна Грекова скончалась.

Рэм Волков в интервью с «Курьер. Среда» сообщил, что кроме Антона Иванова никто больше не грозился  облить себя бензином.

- Это была единственная жалоба, но ее назвать «жалобой» довольно сложно. Это больше же было такое обращение в СМИ, нежели жалоба. По тому факту была проведена комплексная проверка Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и прочего. Те факты, которые описывал заявитель, не подтвердились. И даже стоял вопрос о встречном иске к человеку, чтобы люди понимали, где объективная ситуация есть и действительно проблема, а где есть больше какие-то эмоциональные всплески, либо как описывают это сейчас модным словом - «хайп», - высказался Рэм Валерьевич 5 октября 2021 года.

Как сказал Антон Иванов после публикации интервью с Рэмом Волковым, ему было крайне неприятно слышать такие слова от начмеда. По словам Антона, он никому не желал бы испытать то, в какой ситуации оказалась его мать.

-  Про хайп меня крайне обидело. В суд я не обращался,- произнес сегодня, 18 ноября, молодой человек.

По словам Антона, он побаивается, что при подаче иска руководство ЦГБ так просто ситуацию с ним не оставит и подаст встречное заявление на бердчанина.

- Я опасаюсь ложных исков на меня либо сфабрикованного против меня дела,- проговорил Иванов.

Кроме того, сын погибшей от коронавируса Татьяны Грековой сказал, что не верит во «что-то свыше». Юноша напрочь перестал верить во всю российскую систему здравоохранения.

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