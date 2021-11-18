Застройщик дома в Новосибирске, с которого сорвалась люлька с рабочими, дал первый комментарий

В Новосибирске застройщик дома, ГК «Расцветай», в котором сорвалась люлька со строителями прокомментировал ситуацию.
— При осуществлении фасадных работ субподрядной организацией оборвался трос люльки. Пострадали три человека, один из них скончался на месте. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия, назначена внутренняя проверка. Организация приносит соболезнования родным и близким погибшего. Семьям пострадавших компания окажет максимальную поддержку, — сообщили в компании.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения люльки с тремя строителями. В результате трагедии пострадали трое мужчин, 25-летний рабочий скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников, а 30-летний и 39-летний строители получили многочисленные травмы и ушибы. Их госпитализировали в больницу. Уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.