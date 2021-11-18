В Бердске 28 классов в школах и 9 групп в детских садах закрыты из-за коронавируса

В Бердске за 24 часа было выявлено еще 16 новых случаев заражения коронавирусом. А под наблюдением врачей сейчас находятся 1 067 жителей города, из них 468 сдали ПЦР-тесты. Выздороветь за сутки удалось 2 681 пациенту. Таким образом число заразившихся коронавирусной инфекцией в Бердске достигло 2 992. Также заболевшие есть и среди учащихся образовательных учреждение: 28 учеников школ и 11 воспитанников детских садов, такие данные предоставляет оперштаб по борьбе с COVID-19 в регионе.
Положительный результат ПЦР-теста пришел и одному из сотрудников таких заведений. Всего в сфере образования в Бердске обнаружено 949 контактных лиц, из них 743 в школа, а в детских садах 206. Из-за ситуации с коронавирусом закрыты девять групп в дошкольных учреждениях и 28 классов в школах. А по ОРВИ закрыты четыре школьных класса и три группы детских садов.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что застройщик дома, в котором сорвалась люлька с тремя строителями прокомментировал ситуацию. Он заявил, что ситуация произошла из-за того, что оборвался трос, а всем пострадавшим и их семьям будет оказана материальная поддержка со стороны компании.