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«По три врача в красной и зеленой зонах»: Минздрав ответил пациентам Бердска о «беспределе и дурдоме» в поликлинике №1

8:28:5111/18/2021
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Новосибирское ведомство рекомендует бердчанам вызывать врача на дом при признаках ОРВИ.

Каждое утро в красной зоне поликлинике №1 столпотворение. Фото: «Курьер.Среда»
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Минздрав Новосибирской ответил жителям Бердска на публикации "Курьер.Среда", в которых редакция рассказывает о проблемах в горбольнице Бердска. Ранее бердчанка рассказывала о своем визите в поликлинику №1 ЦГБ Бердска. После посещения медицинского учреждения горожанка еще долго время прибывала в шоковом состоянии.

Напомним, что помещением под «красную зону» был выбран один из коридоров. В это пространство направляются люди, как с коронавирусом, так и с признаками ОРВИ.

- Я мама двоих детей и ждать очереди не смогла. Когда я уезжала из поликлиники, людей был пик. Беспределом и дурдомом это мало назвать. Я считаю, что эту ситуацию могло бы разрешить руководство поликлиники расширением штата, потому что один врач никак не справляется с таким количество жалоб и людей. Одного человека принимают по часу. В очереди сидят пожилые люди. Если я просто бы сказала, что у меня ковид, меня бы там запинали и выгнали бы. Там страшно. Там сердце всего ажиотажа! В эту очередь я не пойду, пока у меня не будет отрицательный тест. Я считаю мракобесием прийти и кашлять на какую-то бабушку, - признавалась Алена.

Сегодня же, 18 ноября, Минздрав региона сообщил о количестве врачей в ЦГБ Бердска:

- При признаках ОРВИ следует вызывать врача на дом. В поликлинике №1, на данный момент на выезде работают 4 врача, столько же принимают в «красной» зоне и 3 в «зеленой».

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