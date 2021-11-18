«По три врача в красной и зеленой зонах»: Минздрав ответил пациентам Бердска о «беспределе и дурдоме» в поликлинике №1

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Минздрав Новосибирской ответил жителям Бердска на публикации "Курьер.Среда", в которых редакция рассказывает о проблемах в горбольнице Бердска. Ранее бердчанка рассказывала о своем визите в поликлинику №1 ЦГБ Бердска. После посещения медицинского учреждения горожанка еще долго время прибывала в шоковом состоянии.
Напомним, что помещением под «красную зону» был выбран один из коридоров. В это пространство направляются люди, как с коронавирусом, так и с признаками ОРВИ.
- Я мама двоих детей и ждать очереди не смогла. Когда я уезжала из поликлиники, людей был пик. Беспределом и дурдомом это мало назвать. Я считаю, что эту ситуацию могло бы разрешить руководство поликлиники расширением штата, потому что один врач никак не справляется с таким количество жалоб и людей. Одного человека принимают по часу. В очереди сидят пожилые люди. Если я просто бы сказала, что у меня ковид, меня бы там запинали и выгнали бы. Там страшно. Там сердце всего ажиотажа! В эту очередь я не пойду, пока у меня не будет отрицательный тест. Я считаю мракобесием прийти и кашлять на какую-то бабушку, - признавалась Алена.
Сегодня же, 18 ноября, Минздрав региона сообщил о количестве врачей в ЦГБ Бердска:
- При признаках ОРВИ следует вызывать врача на дом. В поликлинике №1, на данный момент на выезде работают 4 врача, столько же принимают в «красной» зоне и 3 в «зеленой».