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Полковник в отставке получил три года за анекдот про росгвардейца

9:18:4311/18/2021
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Это уже второй срок для бывшего полковника.

Мужчина получил срок за анекдот. Фото: Pixabay.com

В Московской области против полковника в отставке было возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды за анекдот про Росгвардейца и хирурге. Сам мужчина рассказал, что для его друзей является огромной радостью факт его нахождения на свободе. Также Шендаков пообещал не останавливаться и бороться с оккупационным режимом.

Зимой текущего года на мужчину уже заводили дело по статье «Публичные призывы к экстремизму в интернете». Тогда даже вынесли приговор в отношении полковника: ему дали два года лишения свободы условно. А поводом стал видеоролик, который, по версии следствия, возбуждает ненависть к сотрудникам полиции.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске местный житель расстрелял мужчину недалеко от табачного киоска. Причиной выстрелов стал личный конфликт, возникший между фигурантами дела. Пистолет изъяли у стрелявшего, а пострадавший отказался от медицинской помощи на месте преступления.

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приговоранекдотсудЛишение свободы.
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