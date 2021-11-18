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Стало известно, какие напитки в России уменьшают риск инсультов и деменции

9:06:1711/18/2021,по Публичной библиотеке науки
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У людей, употребляющих эти напитки реже развивалось слабоумие.

Употребление кофе также было связано с более низким риском постинсультного слабоумия. Фото: Pixabay

Употребление кофе или чай может быть связано с более низким риском развития инсульта и слабоумия, согласно исследованию здоровых людей в возрасте 50-74лет, согласно публикации в журнале открытого доступа PLoS Medicine. Употребление кофе также было связано с более низким риском постинсультного слабоумия.

Инсульт - это опасное для жизни состояние, которое вызывает 10 процентов смертей во всем мире. Деменция - это общий термин для обозначения симптомов, связанных со снижением функции головного мозга, и представляет собой глобальную проблему здравоохранения, которая несет большое экономическое и социальное бремя. Постинсультная деменция - это состояние, при котором симптомы деменции возникают после инсульта, пишет medicalxpress.com.

Юань Чжан и его коллеги из Тяньцзиньского медицинского университета, Тяньцзинь, Китай, изучили 365 682 участников британского биобанка, которые были набраны в период с 2006 по 2010 год и следили за ними до 2020 года. Вначале участники сами сообщали о своем потреблении кофе и чая. За период исследования у 5079 участников развилось слабоумие и у 10 053 человек был хотя бы один инсульт.

У людей, которые выпивали 2-3 чашки кофе или 3-5 чашек чая в день или комбинацию из 4-6 чашек кофе и чая, была самая низкая частота инсульта или слабоумия. У лиц, которые ежедневно пили 2-3 чашки кофе и 2-3 чашки чая, риск инсульта был на 32% ниже (HR, 0,68, 95% ДИ, 0,59-0,79; P <0,001) и на 28% меньше риск развития деменции. (HR, 0,72, 95% ДИ, 0,59-0,89; P = 0,002) по сравнению с теми, кто не пил ни кофе, ни чай. Употребление кофе отдельно или в сочетании с чаем также было связано с более низким риском постинсультного слабоумия.

Британский биобанк отражает относительно здоровую выборку по сравнению с населением в целом, что может ограничивать возможность обобщения этих ассоциаций. Кроме того, у относительно небольшого числа людей развилась деменция или инсульт, что может затруднить точную экстраполяцию показателей на более крупные группы населения. Наконец, хотя возможно, что потребление кофе и чая может защитить от инсульта, деменции и постинсультного слабоумия, эту причинно-следственную связь нельзя вывести из ассоциаций.

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кофеинсультчайдеменция
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