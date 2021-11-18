День ракетных войск и артиллерии: душевные поздравления и сердечные картинки для всех отважных героев 19 ноября

С Днем войск ракетных поздравляю!
Лишь только лучшего желаю.
Не знать атак и поражений,
Побольше личных достижений.
Наград, медалей, орденов,
Спокойных мирных дней и снов.
Пусть небо ваше будет чистым,
А взгляд — веселым и лучистым.
И в личной жизни пусть всё будет —
Жена, семья, родные люди,
Машина, дача и квартира.
Желаю счастья вам и мира!
Я ракетные войска
Узнаю издалека —
По уму и по сноровке,
По отличной подготовке.
Молодцы, артиллеристы!
Все подтянуты, плечисты,
С ними спорить погоди,
Палец в рот и не клади.
Чтобы каждый знал олень,
Войск каких сегодня день,
Для души и в честь свою
Дайте праздничный салют!
С днем ракетных войск и артиллерии
От души хочу тебя поздравить,
Пожелать огромного везения,
Добрых слов большой букет отправить.
В жизни пусть лишь радости случаются,
Каждый день приносит наслаждение,
Все намеченные цели поражаются,
И к тебе спешит вознаграждение!
Стихи: Поздравок
Источник: resh-cards.ru