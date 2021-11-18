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День ракетных войск и артиллерии: душевные поздравления и сердечные картинки для всех отважных героев 19 ноября

11:15:4911/18/2021
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День ракетных войск и артиллерии — памятный день, который ранее отмечался в СССР, а на современном этапе отмечается 19 ноября в России, в Белоруссии и в Казахстане.

День ракетных войск и артиллерии

С Днем войск ракетных поздравляю!
Лишь только лучшего желаю.
Не знать атак и поражений,
Побольше личных достижений.

Наград, медалей, орденов,
Спокойных мирных дней и снов.
Пусть небо ваше будет чистым,
А взгляд — веселым и лучистым.

И в личной жизни пусть всё будет —
Жена, семья, родные люди,
Машина, дача и квартира.
Желаю счастья вам и мира!

День ракетных войск и артиллерии

Я ракетные войска
Узнаю издалека —
По уму и по сноровке,
По отличной подготовке.

Молодцы, артиллеристы!
Все подтянуты, плечисты,
С ними спорить погоди,
Палец в рот и не клади.

Чтобы каждый знал олень,
Войск каких сегодня день,
Для души и в честь свою
Дайте праздничный салют!

День ракетных войск и артиллерии

С днем ракетных войск и артиллерии
От души хочу тебя поздравить,
Пожелать огромного везения,
Добрых слов большой букет отправить.

В жизни пусть лишь радости случаются,
Каждый день приносит наслаждение,
Все намеченные цели поражаются,
И к тебе спешит вознаграждение!

Стихи: Поздравок
Источник: resh-cards.ru

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