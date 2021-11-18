В России второй день подряд рекордный показатель смертности от коронавируса

В России продолжается рост числа заболевших и умерших от страшной инфекции. Число погибших за историю пандемии преодолело показатель в 260 тысяч человек по официальным данным. Рекордное число летальных исходов фиксируется второй день подряд, если вчера стало известно об 1247 умерших от ковида, на сегодня, 18 ноября зафиксировано уже 1 251 летальный исход.
О заражении коронавирусом 37 374 человек за сутки стало известно на четверг, общее число зафиксированных случаев в стране — 9 219 912.
Выздоровлением завершилось лечение у 36 414 человек за последние 24 часа и 7 919 250 за весь период наблюдений за COVID-19. Более всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 4 062, Санкт-Петербурге — 2 645, Самарской области — 1 781 и Подмосковье- 1 407, - данные оперштаба.
Ранее в "Курьер.Среда" сообщали, что Анна Попова подписала распоряжение о проверке на ковид всех пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ.