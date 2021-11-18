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18.11
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В России второй день подряд рекордный показатель смертности от коронавируса

10:35:5511/18/2021
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1251 пациент с ковидом скончался за последние сутки в стране. Днем ранее число погибших также было рекордным — 1247.

В стране смертность превысила показатель в 260 тысяч человек. Фото: Pixabay.com

В России продолжается рост числа заболевших и умерших от страшной инфекции. Число погибших за историю пандемии преодолело показатель в 260 тысяч человек по официальным данным. Рекордное число летальных исходов фиксируется второй день подряд, если вчера стало известно об 1247 умерших от ковида, на сегодня, 18 ноября зафиксировано уже 1 251 летальный исход.

О заражении коронавирусом 37 374 человек за сутки стало известно на четверг, общее число зафиксированных случаев в стране — 9 219 912.

Выздоровлением завершилось лечение у 36 414 человек за последние 24 часа и 7 919 250 за весь период наблюдений за COVID-19. Более всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 4 062, Санкт-Петербурге — 2 645, Самарской области — 1 781 и Подмосковье- 1 407, - данные оперштаба.

Ранее в "Курьер.Среда" сообщали, что Анна Попова подписала распоряжение о проверке на ковид всех пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ.

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Где продолжают утаивать реальное число заболевших?

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