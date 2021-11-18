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В Бердске будут судить дублера дежурного отдела МВД после жестокого убийства Марии Фомичевой мужем в микрорайоне Северном

10:55:5511/18/2021
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Мужчину обвиняют в халатности, из-за которой погиб человек.

В Бердске судят бывшего полицейского. Фото: Pexels.com

Бердский городской суд Новосибирской области будет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции Денисова. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ – халатность, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, такая информация появилась на сайте ведомства.

– Органами предварительного расследования подозреваемый обвиняется в том, что временно исполнял обязанности помощника оперативного дежурного дежурной части Отдела МВД России по Бердску и совершил халатность: неисполнение своих обязанностей и халатное отношение должностного лица к службе, это привело к смерти человека, – говорится в сообщение.

Также сообщается, что дело было передано 10 ноября, а рассматривать его будут под руководством судьи Беловой.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что расследование связанное с убийством Марии Фомичевой завершено. Ее убил собственный муж. Тогда женщина позвонила сотрудникам полиции и сообщила о том, что ее супруг угрожает убийством. На место происшествия выехал наряд полиции, который привез в отделение нападавшего. С мужчиной была проведена профилактическая беседа, после которой он был отпущен.

Однако позже в дежурную часть позвонила соседка пары и рассказала о том, что из квартиры слышны крики. Подсудимый находился на посту один и никак не отреагировал на данное сообщение. Женщина скончалась от рук собственного мужа в квартире. После полицейский признал свою вину и дал показания.

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законсудПолиция.Халатность.
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