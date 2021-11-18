В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта

В Мошковском районе Новосибирской области произошла смертельная авария. На дороге Р-255 в районе 95-го километра водитель автомобиля "Скания" не справился с управлением и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком "Рено Премиум", который, в свою очередь, столкнулся с грузовой машиной "Вольво".
Водитель грузовика "Рено" 1980 года рождения скончался от полученных ран на месте, находившегося за рулем "Вольво" мужчину 1978 года рождения госпитализировали с различными травмами.
На месте сотрудники региональной Госавтоинспекции провели работу по выяснению причин и обстоятельств ДТП.
В настоящее время движение на трассе полностью восстановлено. Об этом стало известно из сообщения ГИБДД по Новосибирской области, опубликованном в «ВКонтакте».