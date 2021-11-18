Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Хрустальные открытки и нежные стихи всем стекольщикам в День работника стекольной промышленности 19 ноября

12:15:0611/18/2021
0

Профессиональный праздник работников стекольной промышленности России отмечается, начиная с 2000 года, 19 ноября — в день рождения выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова.

День работника стекольной промышленности

Как же все-таки давно
В этот мир пришло стекло!
И теперь мы без стекла
Ни туда и ни сюда.

Окна, витражи и двери,
Вазы, бра, посуда, мебель...
Без стекла не обойтись —
Прочно влилось в нашу жизнь!

Поздравляю я сегодня
Всех работников стекольных.
Так поднимем же бокалы —
Счастья, мира и добра вам!

День работника стекольной промышленности

Дела пусть ваши процветают,
Ведь как прожить нам без стекла?
Пускай продажи возрастают,
Чтобы зарплата ввысь росла!

Желаю счастья всем, чей труд
Связан со стекольным делом!
Пускай успехи всех вас ждут,
К своим мечтам шагайте смело!

День работника стекольной промышленности

У меня на кухне ваза Из тончайшего стекла, Словно дивные алмазы Ярко светится она.

А в окошко если глянуть —
Тоже в нем стоит стекло,
Только солнце проникает,
Но нет ветра и тепло.

Всем стекольщикам сегодня
Благодарность и поклон,
Пусть же труд ваш превосходный
Будет выше оценен!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень работника стекольной промышленности
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Хрустальные открытки и нежные стихи всем стекольщикам в День работника стекольной промышленности 19 ноября
12:15:06 11/18/2021
Хрустальные открытки и нежные стихи всем стекольщикам в День работника стекольной промышленности 19 ноября
В коррупции подозревают главу уральского Союза десантников: Его арестовали за посредничество во взятке в 4,5 млн рублей
12:11:57 11/18/2021
В коррупции подозревают главу уральского Союза десантников: Его арестовали за посредничество во взятке в 4,5 млн рублей
Что обязательно нужно сделать любителям подледной рыбалки 19 ноября?
12:00:52 11/18/2021
Что обязательно нужно сделать любителям подледной рыбалки 19 ноября?
Из больницы украли 320 доз вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. Ущерб составил около 290 тыс. рублей
11:50:06 11/18/2021
Из больницы украли 320 доз вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. Ущерб составил около 290 тыс. рублей
В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта
11:34:11 11/18/2021
В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта
Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми
11:23:59 11/18/2021
Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми
День ракетных войск и артиллерии: душевные поздравления и сердечные картинки для всех отважных героев 19 ноября
11:15:49 11/18/2021
День ракетных войск и артиллерии: душевные поздравления и сердечные картинки для всех отважных героев 19 ноября
В Новосибирской области депутат Заксобрания от "Единой России" незаконно получал зарплату своей помощницы
11:10:06 11/18/2021
В Новосибирской области депутат Заксобрания от "Единой России" незаконно получал зарплату своей помощницы
Что обязательно нужно сделать в Михайлов день 21 ноября каждому россиянину: позвать гостей и угостить холодцом
11:00:29 11/18/2021
Что обязательно нужно сделать в Михайлов день 21 ноября каждому россиянину: позвать гостей и угостить холодцом
БердскВ Бердске будут судить дублера дежурного отдела МВД после жестокого убийства Марии Фомичевой мужем в микрорайоне Северном
10:55:55 11/18/2021
В Бердске будут судить дублера дежурного отдела МВД после жестокого убийства Марии Фомичевой мужем в микрорайоне Северном