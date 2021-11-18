Хрустальные открытки и нежные стихи всем стекольщикам в День работника стекольной промышленности 19 ноября

Как же все-таки давно
В этот мир пришло стекло!
И теперь мы без стекла
Ни туда и ни сюда.
Окна, витражи и двери,
Вазы, бра, посуда, мебель...
Без стекла не обойтись —
Прочно влилось в нашу жизнь!
Поздравляю я сегодня
Всех работников стекольных.
Так поднимем же бокалы —
Счастья, мира и добра вам!
Дела пусть ваши процветают,
Ведь как прожить нам без стекла?
Пускай продажи возрастают,
Чтобы зарплата ввысь росла!
Желаю счастья всем, чей труд
Связан со стекольным делом!
Пускай успехи всех вас ждут,
К своим мечтам шагайте смело!
У меня на кухне ваза Из тончайшего стекла, Словно дивные алмазы Ярко светится она.
А в окошко если глянуть —
Тоже в нем стоит стекло,
Только солнце проникает,
Но нет ветра и тепло.
Всем стекольщикам сегодня
Благодарность и поклон,
Пусть же труд ваш превосходный
Будет выше оценен!
Стихи: Поздравок
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