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В Новосибирской области депутат Заксобрания от "Единой России" незаконно получал зарплату своей помощницы

11:10:0611/18/2021
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Глеб Поповцев подозревается в хищении 400 тысяч рублей. Эти деньги он сумел получить, работая в предыдущем депутатском созыве.

Деньги с карты помощника депутата, который не работал, получал сам депутат Фото: PIXNIO

В Новосибирске депутат Заксобрания Глеб Поповцев стал фигурантом уголовного дела по статье о мошеннических действиях.

- Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщают в СК.

Как стало известно из материалов следствия, Поповцев предложил трудоустроить помощником депутата женщину, а зарплату решил за нее получать самостоятельно. С момента назначения на должность, фиктивная служащая не исполняла свои обязанности, в то время как Заксобрание исправно ей перечисляло деньги на карту, которая была передана подозреваемому для личного пользования.

В результате Поповцев смог мошенническим путем обогатиться на 400 тысяч рублей — это крупный размер ущерба, нанесенного Законодательному Собранию Новосибирской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Глеб Поповцев - депутат от партии «Единая Россия».

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депутатхищениеуголовное деломошенничествоЗаксобрание Новосибирской областиГлеб Поповцев
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