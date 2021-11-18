В Новосибирской области депутат Заксобрания от "Единой России" незаконно получал зарплату своей помощницы

В Новосибирске депутат Заксобрания Глеб Поповцев стал фигурантом уголовного дела по статье о мошеннических действиях.
- Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщают в СК.
Как стало известно из материалов следствия, Поповцев предложил трудоустроить помощником депутата женщину, а зарплату решил за нее получать самостоятельно. С момента назначения на должность, фиктивная служащая не исполняла свои обязанности, в то время как Заксобрание исправно ей перечисляло деньги на карту, которая была передана подозреваемому для личного пользования.
В результате Поповцев смог мошенническим путем обогатиться на 400 тысяч рублей — это крупный размер ущерба, нанесенного Законодательному Собранию Новосибирской области. Расследование уголовного дела продолжается.
Глеб Поповцев - депутат от партии «Единая Россия».