Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми

Новые случаи отравления суррогатным алкоголем зафиксированы на территории страны после некоторого затишья. В Перми пять россиян стали жертвами поддельного алкоголя, трое из них были членами одной семьи.
О целой семье погибших сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета по Пермскому краю. По сообщению пресс-службы СКР 16 и 17 ноября в Дзержинском районе Перми семья из трех человек распивала спиртные напитки, приобретенные ранее.
58-летний хозяин дома скончался на месте 17 ноября, его супруга 1962 года рождения и дочь 1982 года рождения были отправлены в больницу, где умерли, несмотря на старания медиков.
Также сообщается, что скончались соседи умершей семьи — женщина и ее сожитель, которые пили тот же спиртной напиток, что и знакомые, именно их дочь и принесла алкоголь соседям.
Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование продолжается.