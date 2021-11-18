Как проверяют на коронавирус в поликлинике №2 Бердска - читатель делится опытом

В рубрику "Сообщи свою новость" написал СанИнструктор:
- Товарищи, если врачи не удосуживаются донести информацию до населения, тогда донесу я, как бы, сделаю за них работу и сэкономлю вам время. Информация касается 2 поликлиники города Бердска, для тех кто с температурой, подозрением и с положительным тестом. Потому, как многие спотыкаются об одни и те же камни с граблями.
Работает врач с температурой до 8 часов, а другой до 16 часов. Два кабинета, один кабинет - с температурой, а другой - уже контактные или положительные, и туда очередь занимать сразу не надо. А надо занять очередь туда, где с температурой и сразу же нужно пойти в регистратуру и взять там свою больничную книгу. Потому что, отсидев очередь, вы все равно отправит вас за книгой.
Когда у вас обнаружат коронавирус, тогда вам позвонят в течении двух, трех дней, в выходные звонить никто не будет. А если не обнаружат, тогда не позвонят. И если у вас обнаружили и позвонили, и сказали прийти сдать повторно, то после повторного анализа, если не обнаружат, тогда тоже не позвонят. Жди хоть годами и что делать дальше, вам тоже никто и ничего не скажет.
Когда вы пойдете уже сами в больницу, после того, как устанете ждать, то очередь в ту дверь, где написано с температурой, куда вы раньше заходили, занимать туда не надо и в регистратуру иди за книжкой тоже не надо. А надо занять очередь в другую дверь, их там всего три двери. Мазок, температура и контактные. Вот та, где контактные - туда надо занимать очередь, и там вам скажут, какой анализ. Все эти ошибки я видел и сам о них спотыкался. Всё!