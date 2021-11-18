Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Из больницы украли 320 доз вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. Ущерб составил около 290 тыс. рублей

11:50:0611/18/2021
0

Что будет с ней делать вор, непонятно. Ведь препарат для прививки нужно хранить в особых условиях.

Вакцину похитили в Свердловской области. Фото: Pixabay.com

В Свердловской области в полицию обратились из больницы. Там сообщили, что было украдено 320 доз препарата российского производства «Гам-Ковид-Вак». Об этом в правоохранительные органы сообщил зам главврача городской больницы № 4, расположенной на улице Металлургов.

Валерий Горелых, пресс-секретарь Главного управления МВД по Свердловской области, заявил, что в дневное время здание больнице охраняется силами частного охранного предприятия «Великан», а ночью охрану несет сторож — 58-летний мужчина без судимости. На место происшествия выезжали сотрудники ОВД, в числе которых криминалист и кинолог с собакой.

- О результатах работы сыщиков обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ, — добавил Горелых.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что стоимость одной вакцины составляет около 900 рублей. Ущерб, нанесенный больнице — не менее 288 тысяч рублей. Вакцина без соответствующего хранения в специальных условиях приходит в негодность.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кража вакцинаБольница.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Наркоманы перепутали или антиваксеры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта
11:34:11 11/18/2021
В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта
Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми
11:23:59 11/18/2021
Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми
День ракетных войск и артиллерии: душевные поздравления и сердечные картинки для всех отважных героев 19 ноября
11:15:49 11/18/2021
День ракетных войск и артиллерии: душевные поздравления и сердечные картинки для всех отважных героев 19 ноября
В Новосибирской области депутат Заксобрания от "Единой России" незаконно получал зарплату своей помощницы
11:10:06 11/18/2021
В Новосибирской области депутат Заксобрания от "Единой России" незаконно получал зарплату своей помощницы
Что обязательно нужно сделать в Михайлов день 21 ноября каждому россиянину: позвать гостей и угостить холодцом
11:00:29 11/18/2021
Что обязательно нужно сделать в Михайлов день 21 ноября каждому россиянину: позвать гостей и угостить холодцом
БердскВ Бердске будут судить дублера дежурного отдела МВД после жестокого убийства Марии Фомичевой мужем в микрорайоне Северном
10:55:55 11/18/2021
В Бердске будут судить дублера дежурного отдела МВД после жестокого убийства Марии Фомичевой мужем в микрорайоне Северном
БердскВ Бердске срочно ищут главного бухгалтера на зарплату 45 000 рублей в месяц
10:37:26 11/18/2021
В Бердске срочно ищут главного бухгалтера на зарплату 45 000 рублей в месяц
В России второй день подряд рекордный показатель смертности от коронавируса
10:35:55 11/18/2021
В России второй день подряд рекордный показатель смертности от коронавируса
Москвич отравился «незамерзайкой» и скончался
10:35:07 11/18/2021
Москвич отравился «незамерзайкой» и скончался
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал свои воспоминания о проститутках Новосибирска
10:15:01 11/18/2021
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал свои воспоминания о проститутках Новосибирска