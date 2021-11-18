Из больницы украли 320 доз вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. Ущерб составил около 290 тыс. рублей

В Свердловской области в полицию обратились из больницы. Там сообщили, что было украдено 320 доз препарата российского производства «Гам-Ковид-Вак». Об этом в правоохранительные органы сообщил зам главврача городской больницы № 4, расположенной на улице Металлургов.
Валерий Горелых, пресс-секретарь Главного управления МВД по Свердловской области, заявил, что в дневное время здание больнице охраняется силами частного охранного предприятия «Великан», а ночью охрану несет сторож — 58-летний мужчина без судимости. На место происшествия выезжали сотрудники ОВД, в числе которых криминалист и кинолог с собакой.
- О результатах работы сыщиков обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ, — добавил Горелых.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что стоимость одной вакцины составляет около 900 рублей. Ущерб, нанесенный больнице — не менее 288 тысяч рублей. Вакцина без соответствующего хранения в специальных условиях приходит в негодность.